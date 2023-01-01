Ремонт в мороз: у Володимирській міськраді пояснили, що роблять у сквері Героїв Майдану

Пам'ятник князів Данила Галицького та Василька у юному віці

Жителі міста Володимир, що на Волині, обурюються початком ремонтних робіт у сквері Героїв Майдану на вулиці Небесної Сотні. У пабліку «Твій Володимир» у фейсбуці з'явився допис: «Тепер без жартів, бруківку дійсно кладуть у сквері».Володимирчани у коментарях висловлюють своє нерозуміння ситуації, мовляв, для чого класти бруківку в таку погоду і чому цього не робили раніше.звернулося за коментарем у Володимирську міську раду. Там запевнили - бруківку не кладуть, а виконують роботи із демонтажу пам'ятника маленьким князям Данилу Галицькому та Васильку.«Роботи у сквері Героїв Майдану проводяться з весни цього року. Був проведений тендер, заключений договір з підрядником - приватним підприємтсвом «Ліски». Вони закупили матеріал, приступили до виконання робіт згідно проектної документації», - розповів начальник управління інфраструктури Володимирської міськради Ігор Возний.Згідно проєкту реконструкції передбачалося існуючі засипані дрібно-щебеневою сумішшю доріжки викласти бруківкою та замінити бордюри.«По периметру роботи були виконані, залишалося виконати роботи у центрі скверу, де стоїть пам'ятник. Але Держаудитслужба провела моніторинг тендерних закупівель, виявила порушення і міська рада змушена була розірвати угоду з виконавцем робіт. Ми оголосили новий тендер і його знову ж таки виграла та ж фірма «Ліски». За сприятливих погодніх умов вони продовжують роботи, зараз демонтовують бордюри навколо пам'ятника та сам пам'ятник, щоб замінити п'єдистал на мармуровий. Після цього усі роботи припиняться до сприятливої погоди», - пояснив Ігор Возний.