Курс валют у Луцьку 14 грудня





Про це повідомляє



Євро купують за 40.55, а продають за 41.00.



Щодо польського злотого, то його купують за 9.32, а продають за 9.50.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 14 грудня готівковий курс долара становить 37.50, продають його за 38.00.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 40.55, а продають за 41.00.Щодо польського злотого, то його купують за 9.32, а продають за 9.50.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження

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