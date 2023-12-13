У Луцьку сталася подвійна ДТП за участю таксі. ФОТО

У Луцьку сталася подвійна ДТП за участю таксі. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода трапилася у Луцьку 13 грудня близько 18.00 на перехресті вулиць Відродження, Ветеранів і Писаревського.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Зі слів свідка аварії, автомобіль Opel повертав на перехресті на зелене світло світлофора на вулицю Ветеранів. Дві машини зупинилося на прямій смузі. Крайня машина Nissan (таксі еко) їхала на швидкості на червоне світло. У результаті зіткнення Opel та Nissan перше авто силою удару розвернуло і воно в’їхав в колесо автомобіля Peugeot, що стояв на перехресті і мав повертати на вулицю Писаревського.

На місці події працювала патрульна поліція. Також викликали бригаду медиків, проте ніхто не постраждав, була лише гостра реакція на стрес. Всі водії – тверезі.

Автомобілі отримали механічні пошкодження.

Наразі пасажирка автомобіля Opel просить відгукнутися водіїв, які були очевидцями ДТП та мають відеореєстратори.

«Просимо відгукнутися водіїв, які надали водію Оpel дорогу на регульованому перехресті Відродження -Ветеранів-Писаревського при аварії, яка сталася 13.12.23 о 17.30-17.45. Або водіїв, які мали реєстратора в машині і зняли відео. Телефон: 0954651872 Микола», – зазначається у повідомленні.
У Луцьку сталася подвійна ДТП за участю таксі. ФОТО

У пресслужбі патрульної поліції зазначили, що коли патрульні прибули за вказаною адресою, вони виявили, що водій Opel, виконуючи поворот ліворуч, не надав дорогу автомобілю марки Nissan, який рухався у зустрічному напрямку прямо, та здійснив проїзд на заборонений сигнал світлофора. Внаслідок ДТП Opel здійснив зіткнення з автомобілем Peugeot, який був розташований у зустрічному напрямку руху.
У Луцьку сталася подвійна ДТП за участю таксі. ФОТО

На двох водіїв було складено протокол за ст. 124 Кодексу України про адміністративні порушення (Порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів).
У Луцьку сталася подвійна ДТП за участю таксі. ФОТО
У Луцьку сталася подвійна ДТП за участю таксі. ФОТО

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Теги: Луцьк, ДТП, автомобілі
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