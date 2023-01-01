На Відродження в Луцьку – аварія

На Відродження в Луцьку – аварія
На проспекті Відродження в обласному центрі Волині сьогодні, 15 грудня, в автопригоду потрапили два легковики.

Про це пише Конкурент.

Зі слів свідків, аварія сталася біля магазину «Експрес Там Там». Транспортні засоби отримали механічні пошкодження, на місці вже працюють правоохоронці.

Щодо постраждалих поки інформації немає.

Деталі – згодом.
На Відродження в Луцьку – аварія

Нагадаємо, у Луцьку під колеса легковика потрапив 16-річний хлопець


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Теги: ДТП, Луцьк
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