На Відродження в Луцьку – аварія





Про це пише



Зі слів свідків, аварія сталася біля магазину «Експрес Там Там». Транспортні засоби отримали механічні пошкодження, на місці вже працюють правоохоронці.



Щодо постраждалих поки інформації немає.



Деталі – згодом.



Нагадаємо, у Луцьку під колеса легковика потрапив 16-річний хлопець





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На проспекті Відродження в обласному центрі Волині сьогодні, 15 грудня, в автопригоду потрапили два легковики.Про це пише Конкурент Зі слів свідків, аварія сталася біля магазину «Експрес Там Там». Транспортні засоби отримали механічні пошкодження, на місці вже працюють правоохоронці.Щодо постраждалих поки інформації немає.Деталі – згодом.Нагадаємо, у Луцьку під колеса легковика п

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