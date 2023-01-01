На Відродження в Луцьку – аварія
Сьогодні, 18:26
На проспекті Відродження в обласному центрі Волині сьогодні, 15 грудня, в автопригоду потрапили два легковики.
Про це пише Конкурент.
Зі слів свідків, аварія сталася біля магазину «Експрес Там Там». Транспортні засоби отримали механічні пошкодження, на місці вже працюють правоохоронці.
Щодо постраждалих поки інформації немає.
Деталі – згодом.
Нагадаємо, у Луцьку під колеса легковика потрапив 16-річний хлопець
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Про це пише Конкурент.
Зі слів свідків, аварія сталася біля магазину «Експрес Там Там». Транспортні засоби отримали механічні пошкодження, на місці вже працюють правоохоронці.
Щодо постраждалих поки інформації немає.
Деталі – згодом.
Нагадаємо, у Луцьку під колеса легковика потрапив 16-річний хлопець
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