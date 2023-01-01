Безпілотники волинських контрабандистів передадуть захисникам України. ФОТО
Сьогодні, 21:55
На Волині прикордонники викрили контрабандистів, що виробляли БпЛА, аби переправляти цигарки до країн ЄС. Вилучені безпілотники планують передати для військових.
Про це повідомляють у МВС.
У фігурантів виявили та вилучили мотодельтаплан, 8 безпілотних літальних апаратів типу «Літак» і «Квадрокоптер», тепловізори, бінокль, радіостанції, GPS-трекери, фотопастки, понад 2 тис. пачок контрафактних тютюнових виробів, гаджети, чорнові записи.
На одній з адрес викрили цех з повним циклом виробництва безпілотних літальних апаратів, зокрема лінію 3D-принтерів, які друкували комплектуючі до безпілотників.
Триває досудове розслідування.
Вилучені БпЛА планують передати підрозділам Держприкордонслужби, що виконують завдання в складі Сил оборони України. Також вивчають можливість використання навичок осіб, причетних до протиправної діяльності, в протидії ворожим військам.
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Про це повідомляють у МВС.
У фігурантів виявили та вилучили мотодельтаплан, 8 безпілотних літальних апаратів типу «Літак» і «Квадрокоптер», тепловізори, бінокль, радіостанції, GPS-трекери, фотопастки, понад 2 тис. пачок контрафактних тютюнових виробів, гаджети, чорнові записи.
На одній з адрес викрили цех з повним циклом виробництва безпілотних літальних апаратів, зокрема лінію 3D-принтерів, які друкували комплектуючі до безпілотників.
Триває досудове розслідування.
Вилучені БпЛА планують передати підрозділам Держприкордонслужби, що виконують завдання в складі Сил оборони України. Також вивчають можливість використання навичок осіб, причетних до протиправної діяльності, в протидії ворожим військам.
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