Безпілотники волинських контрабандистів передадуть захисникам України. ФОТО





Про це повідомляють у МВС.



У фігурантів виявили та вилучили мотодельтаплан, 8 безпілотних літальних апаратів типу «Літак» і «Квадрокоптер», тепловізори, бінокль, радіостанції, GPS-трекери, фотопастки, понад 2 тис. пачок контрафактних тютюнових виробів, гаджети, чорнові записи.



На одній з адрес викрили цех з повним циклом виробництва безпілотних літальних апаратів, зокрема лінію 3D-принтерів, які друкували комплектуючі до безпілотників.

Триває досудове розслідування.





Вилучені БпЛА планують передати підрозділам Держприкордонслужби, що виконують завдання в складі Сил оборони України. Також вивчають можливість використання навичок осіб, причетних до протиправної діяльності, в протидії ворожим військам.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині прикордонники викрили контрабандистів, що виробляли БпЛА, аби переправляти цигарки до країн ЄС. Вилучені безпілотники планують передати для військових.Про це повідомляють у МВС.У фігурантів виявили та вилучили мотодельтаплан, 8 безпілотних літальних апаратів типу «Літак» і «Квадрокоптер», тепловізори, бінокль, радіостанції, GPS-трекери, фотопастки, понад 2 тис. пачок контрафактних тютюнових виробів, гаджети, чорнові записи.На одній з адрес викрили цех з повним циклом виробництва безпілотних літальних апаратів, зокрема лінію 3D-принтерів, які друкували комплектуючі до безпілотників.Триває досудове розслідування.Вилучені БпЛА планують передати підрозділам Держприкордонслужби, що виконують завдання в складі Сил оборони України. Також вивчають можливість використання навичок осіб, причетних до протиправної діяльності, в протидії ворожим військам.

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