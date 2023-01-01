Безпілотники волинських контрабандистів передадуть захисникам України. ФОТО

Безпілотники волинських контрабандистів передадуть захисникам України. ФОТО
На Волині прикордонники викрили контрабандистів, що виробляли БпЛА, аби переправляти цигарки до країн ЄС. Вилучені безпілотники планують передати для військових.

Про це повідомляють у МВС.

У фігурантів виявили та вилучили мотодельтаплан, 8 безпілотних літальних апаратів типу «Літак» і «Квадрокоптер», тепловізори, бінокль, радіостанції, GPS-трекери, фотопастки, понад 2 тис. пачок контрафактних тютюнових виробів, гаджети, чорнові записи.
Безпілотники волинських контрабандистів передадуть захисникам України. ФОТО

На одній з адрес викрили цех з повним циклом виробництва безпілотних літальних апаратів, зокрема лінію 3D-принтерів, які друкували комплектуючі до безпілотників.
Триває досудове розслідування.
Безпілотники волинських контрабандистів передадуть захисникам України. ФОТО
Безпілотники волинських контрабандистів передадуть захисникам України. ФОТО


Вилучені БпЛА планують передати підрозділам Держприкордонслужби, що виконують завдання в складі Сил оборони України. Також вивчають можливість використання навичок осіб, причетних до протиправної діяльності, в протидії ворожим військам.


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Теги: Україна, Волинь, контрабанда
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