На Волині провели в останню путь Героя Віктора Величка

У селі Рудники, що на Волині, попрощалися ізПро це у фейсбуці повідомляє Колківська громада.У журбі та скорботі схилили голови жителі громади, проводжаючи в останню земну дорогу молодого Захисника.Найкращий син та брат, вірний друг. Таким його назавжди запам'ятають рідні та близькі.«Вічна пам'ять Віктору та всім, хто поклав життя за Україну! Щирі співчуття родині нашого Захисника! Світла пам'ять про Віктора назавжди залишиться в наших серцях!» - зазначили у громаді.