На Волині провели в останню путь Героя Віктора Величка

На Волині провели в останню путь Героя Віктора Величка
У селі Рудники, що на Волині, попрощалися із полеглим воїном Віктором Величком.

Про це у фейсбуці повідомляє Колківська громада.

У журбі та скорботі схилили голови жителі громади, проводжаючи в останню земну дорогу молодого Захисника.
На Волині провели в останню путь Героя Віктора Величка

Найкращий син та брат, вірний друг. Таким його назавжди запам'ятають рідні та близькі.
На Волині провели в останню путь Героя Віктора Величка

«Вічна пам'ять Віктору та всім, хто поклав життя за Україну! Щирі співчуття родині нашого Захисника! Світла пам'ять про Віктора назавжди залишиться в наших серцях!» - зазначили у громаді.
На Волині провели в останню путь Героя Віктора Величка
На Волині провели в останню путь Героя Віктора Величка

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Невтомні: як подвір'я лучан Наталки та Володимира Грушок стало волонтерським центром
«До наших дітей приходить лише Миколай і ніякого Діда Мороза», - волинська етнологиня
Не сніжинки і не зайчики: які новорічні костюми шукають для дітей у Луцьку і яка ціна
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У громаді біля Луцька навколішки прощалися із полеглим Воїном
Сьогодні, 17:52
Аварія на Волині: не розминулися віз та Volkswagen
Сьогодні, 17:34
На Волині провели в останню путь Героя Віктора Величка
Сьогодні, 17:13
Воював з 2014 року: в бою за Україну загинув Герой з Волині Віталій Тимощук
Сьогодні, 17:00
У Луцьку до 7 років тюрми засудили зрадницю
Сьогодні, 16:52
Схожі новини
У громаді біля Луцька навколішки прощалися із полеглим Воїном У громаді біля Луцька навколішки прощалися із полеглим Воїном
Сьогодні, 17:52
На війні поліг снайпер із Волині Валерій Марушко На війні поліг снайпер із Волині Валерій Марушко
Сьогодні, 14:35
Волинян просять гідно зустріти полеглого Героя Андрія Андрощука Волинян просять гідно зустріти полеглого Героя Андрія Андрощука
Сьогодні, 12:07
На Харківщині обірвалося життя Героя Василя Яджина з Волині На Харківщині обірвалося життя Героя Василя Яджина з Волині
15 грудень, 17:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У громаді біля Луцька навколішки прощалися із полеглим Воїном
Сьогодні, 17:52
 0
Аварія на Волині: не розминулися віз та Volkswagen
Сьогодні, 17:34
 0
На Волині провели в останню путь Героя Віктора Величка
Сьогодні, 17:13
 0
Воював з 2014 року: в бою за Україну загинув Герой з Волині Віталій Тимощук
Сьогодні, 17:00
 0
У Луцьку до 7 років тюрми засудили зрадницю
Сьогодні, 16:52
 0
Медіа
відео
1/8