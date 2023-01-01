На Волині провели в останню путь Героя Віктора Величка
Сьогодні, 17:13
У селі Рудники, що на Волині, попрощалися із полеглим воїном Віктором Величком.
Про це у фейсбуці повідомляє Колківська громада.
У журбі та скорботі схилили голови жителі громади, проводжаючи в останню земну дорогу молодого Захисника.
Найкращий син та брат, вірний друг. Таким його назавжди запам'ятають рідні та близькі.
«Вічна пам'ять Віктору та всім, хто поклав життя за Україну! Щирі співчуття родині нашого Захисника! Світла пам'ять про Віктора назавжди залишиться в наших серцях!» - зазначили у громаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє Колківська громада.
У журбі та скорботі схилили голови жителі громади, проводжаючи в останню земну дорогу молодого Захисника.
Найкращий син та брат, вірний друг. Таким його назавжди запам'ятають рідні та близькі.
«Вічна пам'ять Віктору та всім, хто поклав життя за Україну! Щирі співчуття родині нашого Захисника! Світла пам'ять про Віктора назавжди залишиться в наших серцях!» - зазначили у громаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У громаді біля Луцька навколішки прощалися із полеглим Воїном
Сьогодні, 17:52
Аварія на Волині: не розминулися віз та Volkswagen
Сьогодні, 17:34
На Волині провели в останню путь Героя Віктора Величка
Сьогодні, 17:13
У Луцьку до 7 років тюрми засудили зрадницю
Сьогодні, 16:52