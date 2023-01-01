Воював з 2014 року: в бою за Україну загинув Герой з Волині Віталій Тимощук
Сьогодні, 17:00
На війні загинув воїн з Волині Віталій Тимощук.
Про це повідомили у Велицькій громаді.
"Невблаганна війна чорною рукою ворога забирає невпинно життя найкращих. Новорічні вогники змінюються на свічку болю та суму, свічку туги та жалю.
В бою за Україну героїчно загинув випускник нашої школи Тимощук Віталій Васильович, 10.01.1980 р.н. Уродженець с.Кашівка Велицької ТГ, який з 2014 року став на захист цілісності та незалежності нашої держави.
Нехай наша памʼять буде даниною, ти навічно пішов від нас, заради торжества справедливості пожертвував собою", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Велицькій громаді.
"Невблаганна війна чорною рукою ворога забирає невпинно життя найкращих. Новорічні вогники змінюються на свічку болю та суму, свічку туги та жалю.
В бою за Україну героїчно загинув випускник нашої школи Тимощук Віталій Васильович, 10.01.1980 р.н. Уродженець с.Кашівка Велицької ТГ, який з 2014 року став на захист цілісності та незалежності нашої держави.
Нехай наша памʼять буде даниною, ти навічно пішов від нас, заради торжества справедливості пожертвував собою", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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