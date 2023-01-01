Воював з 2014 року: в бою за Україну загинув Герой з Волині Віталій Тимощук

Воював з 2014 року: в бою за Україну загинув Герой з Волині Віталій Тимощук
На війні загинув воїн з Волині Віталій Тимощук.

Про це повідомили у Велицькій громаді.

"Невблаганна війна чорною рукою ворога забирає невпинно життя найкращих. Новорічні вогники змінюються на свічку болю та суму, свічку туги та жалю.

В бою за Україну героїчно загинув випускник нашої школи Тимощук Віталій Васильович, 10.01.1980 р.н. Уродженець с.Кашівка Велицької ТГ, який з 2014 року став на захист цілісності та незалежності нашої держави.

Нехай наша памʼять буде даниною, ти навічно пішов від нас, заради торжества справедливості пожертвував собою", - йдеться в повідомленні.
Воював з 2014 року: в бою за Україну загинув Герой з Волині Віталій Тимощук

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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