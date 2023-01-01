Воював з 2014 року: в бою за Україну загинув Герой з Волині Віталій Тимощук

Віталій Тимощук.



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"Невблаганна війна чорною рукою ворога забирає невпинно життя найкращих. Новорічні вогники змінюються на свічку болю та суму, свічку туги та жалю.



В бою за Україну героїчно загинув випускник нашої школи Тимощук Віталій Васильович, 10.01.1980 р.н. Уродженець с.Кашівка Велицької ТГ, який з 2014 року став на захист цілісності та незалежності нашої держави.



Нехай наша памʼять буде даниною, ти навічно пішов від нас, заради торжества справедливості пожертвував собою", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув воїн з ВолиніПро це повідомили у Велицькій громаді."Невблаганна війна чорною рукою ворога забирає невпинно життя найкращих. Новорічні вогники змінюються на свічку болю та суму, свічку туги та жалю.В бою за Україну героїчно загинув випускник нашої школи Тимощук Віталій Васильович, 10.01.1980 р.н. Уродженець с.Кашівка Велицької ТГ, який з 2014 року став на захист цілісності та незалежності нашої держави.Нехай наша памʼять буде даниною, ти навічно пішов від нас, заради торжества справедливості пожертвував собою", - йдеться в повідомленні.

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