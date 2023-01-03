Небайдужі волонтери допомогли дідусю з Ковеля, на якого плюнув підліток

Небайдужі волонтери допомогли дідусю з Ковеля, на якого плюнув підліток
Харківські волонтери допомогли дідусю з Ковеля, з якого познущався підліток, харкнувши йому в долоню.

Про це телеграм-каналу «Новини Луцька і Волині. Конкурент» розповів волонтер Артем Приходько.

Волонтери не оминули увагою нещодавній інцидент у місті Ковелі, коли підлітки знімали на відео свого друга, який харкнув у долоню дідусю, що просив милостиню.

«Так от, небайдужі українці разом з командою «Людям від Людей» відшукали дідуся та передали йому пакунок допомоги + 1000 грн. Таким чином, ми хочемо показати, що добрих людей більше ніж злих…і у добра немає кордонів. Навіть на відстані 1000 км ми разом знайшли можливість підтримати дідуся», – зазначив волонтер.

Як відомо, згодом підліток перепросив за свій вчинок. А на батьків правоохоронці склали адміністративний протокол за ст. 184 КУпАП (невиконання обов’язків щодо виховання дітей). Після резонансного випадку місцеві юнаки організувалися, аби забезпечити гарячою їжею нужденних, серед них – і старенький, який став відомим завдяки скандальному відео.

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Теги: дідусь, волонтери, Ковель
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