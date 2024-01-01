Захисники ліквідували ще 830 російських окупантів і ворожий корабель
Сьогодні, 09:42
За минулу добу захисники ліквідували ще 830 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.24 орієнтовно склали:
✔ особового складу - близько 387060 (+830) осіб,
✔ танків - 6331 (+9),
✔ бойових броньованих машин - 11792 (+19),
✔ артилерійських систем - 9274 (+46),
✔ РСЗВ - 978 (+2),
✔ засоби ППО - 663 (+0),
✔ літаків - 332 (+0),
✔ гелікоптерів - 324 (+0),
✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7146 (+5),
✔ крилаті ракети - 1847 (+0),
✔ кораблі / катери - 24 (+1),
✔ підводні човни - 1 (+0),
✔ автомобільної техніки та автоцистерн - 12316 (+49),
✔ спеціальна техніка - 1470 (+8).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.24 орієнтовно склали:
✔ особового складу - близько 387060 (+830) осіб,
✔ танків - 6331 (+9),
✔ бойових броньованих машин - 11792 (+19),
✔ артилерійських систем - 9274 (+46),
✔ РСЗВ - 978 (+2),
✔ засоби ППО - 663 (+0),
✔ літаків - 332 (+0),
✔ гелікоптерів - 324 (+0),
✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7146 (+5),
✔ крилаті ракети - 1847 (+0),
✔ кораблі / катери - 24 (+1),
✔ підводні човни - 1 (+0),
✔ автомобільної техніки та автоцистерн - 12316 (+49),
✔ спеціальна техніка - 1470 (+8).
Дані уточнюються.
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