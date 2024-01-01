Захисники ліквідували ще 830 російських окупантів і ворожий корабель





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.24 орієнтовно склали:



✔ особового складу - близько 387060 (+830) осіб,



✔ танків - 6331 (+9),



✔ бойових броньованих машин - 11792 (+19),



✔ артилерійських систем - 9274 (+46),



✔ РСЗВ - 978 (+2),



✔ засоби ППО - 663 (+0),



✔ літаків - 332 (+0),



✔ гелікоптерів - 324 (+0),



✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7146 (+5),



✔ крилаті ракети - 1847 (+0),



✔ кораблі / катери - 24 (+1),



✔ підводні човни - 1 (+0),



✔ автомобільної техніки та автоцистерн - 12316 (+49),



✔ спеціальна техніка - 1470 (+8).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу захисники ліквідували ще 830 російських окупантів.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.✔ особового складу - близько 387060 (+830) осіб,✔ танків - 6331 (+9),✔ бойових броньованих машин - 11792 (+19),✔ артилерійських систем - 9274 (+46),✔ РСЗВ - 978 (+2),✔ засоби ППО - 663 (+0),✔ літаків - 332 (+0),✔ гелікоптерів - 324 (+0),✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7146 (+5),✔ крилаті ракети - 1847 (+0),✔ кораблі / катери - 24 (+1),✔ підводні човни - 1 (+0),✔ автомобільної техніки та автоцистерн - 12316 (+49),✔ спеціальна техніка - 1470 (+8).Дані уточнюються.

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