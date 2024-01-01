Захисники ліквідували ще 830 російських окупантів і ворожий корабель

Захисники ліквідували ще 830 російських окупантів і ворожий корабель
За минулу добу захисники ліквідували ще 830 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.24 орієнтовно склали:

✔ особового складу - близько 387060 (+830) осіб,

✔ танків - 6331 (+9),

✔ бойових броньованих машин - 11792 (+19),

✔ артилерійських систем - 9274 (+46),

✔ РСЗВ - 978 (+2),

✔ засоби ППО - 663 (+0),

✔ літаків - 332 (+0),

✔ гелікоптерів - 324 (+0),

✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7146 (+5),

✔ крилаті ракети - 1847 (+0),

✔ кораблі / катери - 24 (+1),

✔ підводні човни - 1 (+0),

✔ автомобільної техніки та автоцистерн - 12316 (+49),

✔ спеціальна техніка - 1470 (+8).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна, втарти ворога
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