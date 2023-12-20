Через ГРВІ 22 школи на Волині – на дистанційному навчанні
Сьогодні, 15:01
На Волині на дистанційне навчання станом на сьогодні, 2 лютого, перевели 22 школи. Причина - високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ учнів та вчителів.
Про це інформує Суспільне.
Не працюють також два дитсадки у Рівненській громаді.
На дистанційне навчання перевели:
- 4 навчальні заклади у Копачівській, Городищенській та Ківерцівській громадах Луцького району;
- 8 навчальних закладів у місті Володимир;
- 9 навчальних закладів в Любомльській, Шацькій і Забродівській громадах Ковельського району;
- ліцей в Маневицькій громаді Камінь-Каширського району;
- окремі класи трьох ліцеїв у місті Нововолинськ;
За даними епідеміологів, протягом минулого тижня на Волині зареєстрували 7 125 випадків ГРВІ. 60% хворих становлять діти до 17 років. Епідемічний поріг перевищений на 27 %, додали в обласному Центрі контролю та профілактики хвороб.
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Про це інформує Суспільне.
Не працюють також два дитсадки у Рівненській громаді.
На дистанційне навчання перевели:
- 4 навчальні заклади у Копачівській, Городищенській та Ківерцівській громадах Луцького району;
- 8 навчальних закладів у місті Володимир;
- 9 навчальних закладів в Любомльській, Шацькій і Забродівській громадах Ковельського району;
- ліцей в Маневицькій громаді Камінь-Каширського району;
- окремі класи трьох ліцеїв у місті Нововолинськ;
За даними епідеміологів, протягом минулого тижня на Волині зареєстрували 7 125 випадків ГРВІ. 60% хворих становлять діти до 17 років. Епідемічний поріг перевищений на 27 %, додали в обласному Центрі контролю та профілактики хвороб.
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