Через ГРВІ 22 школи на Волині – на дистанційному навчанні





Про це інформує



Не працюють також два дитсадки у Рівненській громаді.



На дистанційне навчання перевели:



- 4 навчальні заклади у Копачівській, Городищенській та Ківерцівській громадах Луцького району;

- 8 навчальних закладів у місті Володимир;

- 9 навчальних закладів в Любомльській, Шацькій і Забродівській громадах Ковельського району;

- ліцей в Маневицькій громаді Камінь-Каширського району;

- окремі класи трьох ліцеїв у місті Нововолинськ;



За даними епідеміологів, протягом минулого тижня на Волині зареєстрували 7 125 випадків ГРВІ. 60% хворих становлять діти до 17 років. Епідемічний поріг перевищений на 27 %, додали в обласному Центрі контролю та профілактики хвороб.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині на дистанційне навчання станом на сьогодні, 2 лютого, перевели 22 школи. Причина - високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ учнів та вчителів.Про це інформує Суспільне Не працюють також два дитсадки у Рівненській громаді.На дистанційне навчання перевели:- 4 навчальні заклади у Копачівській, Городищенській та Ківерцівській громадах Луцького району;- 8 навчальних закладів у місті Володимир;- 9 навчальних закладів в Любомльській, Шацькій і Забродівській громадах Ковельського району;- ліцей в Маневицькій громаді Камінь-Каширського району;- окремі класи трьох ліцеїв у місті Нововолинськ;За даними епідеміологів, протягом минулого тижня на Волині. 60% хворих становлять діти до 17 років. Епідемічний поріг перевищений на 27 %, додали в обласному Центрі контролю та профілактики хвороб.

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