На Волині глядачам дозволять відвідувати спортивні змагання





Про це Юрій Погуляйко.



Відтепер не забороняється присутність глядачів на змаганнях з дотриманням додаткових заходів безпеки для організації та проведення в Україні чемпіонатів, кубків, всеукраїнських змагань від різних вікових груп в умовах ведення воєнного стану, крім територій, на яких ведуться бойові дії.



"Відповідні зміни були затверджені на рівні центрального рівня виконавчої влади, а саме Міністерством молоді та спорту України. А отже – рішенням Ради оборони вводимо їх у дію на рівні Волині. Зокрема, внесли зміни до наказу начальника обласної військової адміністрації «Про проведення спортивних заходів в умовах воєнного стану».



Тож для зручності в області розробили

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час чергового засідання Ради оборони області затвердили зміни до проведення в області культурних, фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів в умовах воєнного стану.Про це повідомив голова ОВАВідтепер не забороняється присутність глядачів на змаганнях з дотриманням додаткових заходів безпеки для організації та проведення в Україні чемпіонатів, кубків, всеукраїнських змагань від різних вікових груп в умовах ведення воєнного стану, крім територій, на яких ведуться бойові дії."Відповідні зміни були затверджені на рівні центрального рівня виконавчої влади, а саме Міністерством молоді та спорту України. А отже – рішенням Ради оборони вводимо їх у дію на рівні Волині. Зокрема, внесли зміни до наказу начальника обласної військової адміністрації «Про проведення спортивних заходів в умовах воєнного стану».Тож для зручності в області розробили ПАМ’ЯТКУ , у якій прописано порядок та процедура проведення масових заходів на місцевому рівні", - йдеться в повідомленні.

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