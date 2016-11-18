На Волині глядачам дозволять відвідувати спортивні змагання

На Волині глядачам дозволять відвідувати спортивні змагання
Під час чергового засідання Ради оборони області затвердили зміни до проведення в області культурних, фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів в умовах воєнного стану.

Про це повідомив голова ОВА Юрій Погуляйко.

Відтепер не забороняється присутність глядачів на змаганнях з дотриманням додаткових заходів безпеки для організації та проведення в Україні чемпіонатів, кубків, всеукраїнських змагань від різних вікових груп в умовах ведення воєнного стану, крім територій, на яких ведуться бойові дії.

"Відповідні зміни були затверджені на рівні центрального рівня виконавчої влади, а саме Міністерством молоді та спорту України. А отже – рішенням Ради оборони вводимо їх у дію на рівні Волині. Зокрема, внесли зміни до наказу начальника обласної військової адміністрації «Про проведення спортивних заходів в умовах воєнного стану».

Тож для зручності в області розробили ПАМ’ЯТКУ, у якій прописано порядок та процедура проведення масових заходів на місцевому рівні", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Волинь, спортивні заходи, глядачі
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