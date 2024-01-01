Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 березня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Луцьк



Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 7-9° тепла.



Область



Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 3 березня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 7-9° тепла.Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла.

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