Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 березня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 3 березня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 7-9° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 7-9° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла.
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