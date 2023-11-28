Біля ліцею у Луцьку тимчасово перекриють рух транспорту
Сьогодні, 09:45
З понеділка, 4 березня, біля Луцького ліцей № 26, що на вулиці Кравчука, частково буде перекрито рух транспорту.
Поруч з навчальним закладом встановлюватимуть "пристрої заспокоєння руху", пише Суспільне.
Як зазначили у розпорядженні Луцької міської ради, рух транспорту буде призупинено через внутрішньоквартальний проїзд з проспекту Соборності на вулицю Кравчука на ділянці від будинку № 42 а до будинку № 48 а, що на вулиці Кравчука.
Дорога буде перекрита лише в одному напрямку. Рух авто відновлять після завершення усіх робіт, додали в міськраді.
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Поруч з навчальним закладом встановлюватимуть "пристрої заспокоєння руху", пише Суспільне.
Як зазначили у розпорядженні Луцької міської ради, рух транспорту буде призупинено через внутрішньоквартальний проїзд з проспекту Соборності на вулицю Кравчука на ділянці від будинку № 42 а до будинку № 48 а, що на вулиці Кравчука.
Дорога буде перекрита лише в одному напрямку. Рух авто відновлять після завершення усіх робіт, додали в міськраді.
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