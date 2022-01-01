Українські журналісти обговорювали, як писати про внутрішньо переміщених осіб

Українські журналісти обговорювали, як писати про внутрішньо переміщених осіб
Тема українських біженців і внутрішніх переселенців, особливо жінок і дітей, є делікатною для висвітлення в Україні. Українські журналісти обговорювали, як це краще робити, на міжнародній конференції «Re:Cover – Як війна Росії в Україні змінює журналістику», яка 9-11 грудня пройшла у Братиславі (Словаччина).

Про це інформують у пресслужбі НСЖУ.

Олена Семко з видання «Тексти.org.ua» в травні виїхала з дев’ятирічним сином з Бердянська. До цього працювала там журналісткою, але далі лишатися було небезпечно. Тож до Запоріжжя відстань, яку долають в нормальних умовах три години, вони долали три доби. Було багато блокпостів, ночували в полі, під обстрілами.

"Я робила фото дуже акуратно, потім передавала по інтернету і одразу видаляла з телефону, щоб мій телефон був чистий. І я хотіла показати всьому світу, як жінкам вдалося виїжджати з окупації. І це знайшло відгук! Мені стали писати інші жінки, багатьом хотілося виговоритися", – згадує Олена Семко.

Відтоді в неї почався третій період життя. Вона з дитиною виїхала до Англії, працювала й далі працює онлайн. У роботі стикається з тим, скільки болю відчувають жінки-переселенки, які живуть за кордоном. Попри загальну думку, що вони виїхали за кордон і «радіють життю», в них відбуваються такі «емоційні гойдалки» що їх давно чекають психологи.

"Жінки бояться відкрито розповідати історії. Бо є претензії до тих самих спонсорів, треба підлаштовуватися до умов родин, де живеш. Треба працювати прибиральницями на кухні. І особливо це важко тим, хто має вищу освіту… Врешті я зрозуміла: не можна поєднувати роботу з особистим життям. Не всі історії мають залишатися в душі, бо можна вигоріти дуже швидко. І також треба розуміти, що, пишучи історію, ви несете відповідальність за подальше життя людини. Треба бути обережним, щоб не нашкодити. І ще один момент: журналісти, що працюють на фрілансі за кордоном, відчувають професійну самотність. А хочеться відчувати себе частиною команди", – каже Олена Семко.

Ольга Омелянчук, репортерка онлайн журналу «Reporters», керує комунікацією в фонді «Повернись живим». Вона не виїздила з України, не виїздила з Києва. Каже, висвітлювала російсько-українську війну з 2014 року, і саме 24 лютого була на Донеччині. В неї була місія тоді – встигнути у Київ. Тепер журналістка жартує, що їй «треба було не пропустити окупацію». А насправді вона дуже хотіла потрапити в Київ.

"Спершу я займалася не журналістською діяльністю, а евакуацією людей з міста та області за кордон. Проблеми в лютому-березні були пов’язані з тим, що було багато людей з інвалідністю, і були люди, прикуті до ліжка. Не було спеціального транспорту. І це було дуже складно… І ми вивозили не лише людей, а тварин – собак, котів, навіть папужку і щура", - розповідає дівчина.

У травні повернулася до журналістської діяльності.

"Я потрапила в Куп’янськ через 10 днів після деокупації. ВПО у нас від 4 до 7 мільйонів. І попри те, що поліція, військові, ДСНС і купа інших установ працюють, та як такої системи евакуації немає, що робити з людьми, невідомо. Для того, щоб бути евакуйованим, треба насамперед мати авто. Якщо ні, то тебе може вивезти держава або волонтери. І коли місто звільнили, то вивозили в основному людей по одну сторону мосту. А люди, що були по інший бік мосту (бо місто розділене ним, і воно було фактично зруйноване), лишалися там, попри деокупацію… Ми познайомилися з британцем, якому 56 років, він уже 16 років живе в Україні. У нього лише одне око. І він став перевозити людей, фактично руками переносити їх, допомагати їм", – розповіла Ольга Омелянчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: НСЖУ, переселенці, журналісти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Найбільше аварій на Волині трапляється у п'ятницю
Сьогодні, 17:16
Лукашенко збирається на зустріч до Путіна в Росію
Сьогодні, 17:00
Українські журналісти обговорювали, як писати про внутрішньо переміщених осіб
Сьогодні, 16:47
Росія вивела в Чорне море «Калібри»
Сьогодні, 16:35
У Луцьку зустріли загиблих на війні Героїв. ВІДЕО
Сьогодні, 15:40
Схожі новини
Національна спілка журналістів документує історії колег, чиї долі змінила війна Національна спілка журналістів документує історії колег, чиї долі змінила війна
12 грудень, 11:16
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську «Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
29 листопад, 15:02
«Бачив багато страждань, але не страху»: фотожурналіст Олександр Клименко про наслідки обстрілу Києва «Бачив багато страждань, але не страху»: фотожурналіст Олександр Клименко про наслідки обстрілу Києва
14 жовтень, 12:45
Кожні три дні війна вбиває одного медійника, – НСЖУ Кожні три дні війна вбиває одного медійника, – НСЖУ
03 червень, 09:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «Дії» з'явилися судові рішення
Сьогодні, 18:10
 0
На Волині розпочали «полювання» на нелегальних продавців ялинок
Сьогодні, 17:48
 0
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Сьогодні, 17:20
 0
Найбільше аварій на Волині трапляється у п'ятницю
Сьогодні, 17:16
 0
Лукашенко збирається на зустріч до Путіна в Росію
Сьогодні, 17:00
 0
Медіа
відео
1/8