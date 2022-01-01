Незаконно рубав дерева та перевозив на власне обійстя: волинянин постане перед судом

Незаконно рубав дерева та перевозив на власне обійстя: волинянин постане перед судом
Волинянин постане перед судом за незаконні рубки дерев у лісі.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Ратнівський відділ Ковельської окружної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинену 37-річним волинянином незаконну порубку дерев у лісі та перевезення ним незаконно зрубаних дерев, унаслідок чого заподіяно істотну шкоду (ч.1 ст. 246 КК України).

Слідство встановило, що увечері 13 квітня 2022 року житель села Стара Гута Ковельського району незаконно зрубав дерева на території Ковельського лісового господарства й перевозив їх до власного обійстя, проте був викритий працівниками лісової охорони.

Незаконними діями волинянина інтересам держави завдано матеріальної шкоди на понад 30 тисяч гривень.

У ході досудового розслідування 10 тисяч гривень обвинувачений відшкодував.

Задля стягнення з нього ще понад 20 тисяч гривень прокурори звернулися із позовом до суду.

За вчинення злочину волинянин також відповідатиме перед судом.
Зауважимо, що згідно із санкцією ч.1 ст. 246 КК України незаконна порубка дерев у лісах та перевезення незаконно зрубаних дерев, внаслідок чого заподіяно істотну шкоду, карається карається штрафом від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

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Теги: Волинь, деревина, правоохоронці
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