Туреччина купує вкрадене Росією українське зерно, – посол України

Туреччина купує вкрадене Росією українське зерно, – посол України
Посол України в Туреччині Василь Боднар назвав Туреччину серед країн, які купують вкрадене Росією українське зерно.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Посол також повідомив журналістам, що звернувся за допомогою до турецької влади та Інтерполу, щоб розслідувати, хто причетний до поставок зерна транзитом через турецькі води.

Нагадаємо, Україна разом з партнерами обговорює можливість створення міжнародної місії для розблокування українського морського експорту та як перший крок вимагає від Росії відвести свої сили в морській акваторії навколо України та надати безпекові гарантії про ненапад.

Раніше глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу анонсував візит глави МЗС Росії до Туреччини 8 червня.

За його словами, на зустрічі з Лавровим, серед інших, обговорюватиметься тема формування "коридора безпеки" для постачання української пшениці через Чорне море.

Нагадаємо, Росія вивезла у Сирію вже приблизно 100 тисяч тонн пшениці, вкраденої з України після повномасштабного вторгнення.

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Теги: Туреччина, Росія, зерно
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