4 червня на Волині: гортаючи календар
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4 червня, віряни вшановують день пам'яті мученика Василіска. У світі відзначають Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії, Міжнародний день боротьби з карієсом, Міжнародний день спойлеру.
Сьогодні відзначають день народження програмна директорка 12 Каналу Юлія Романюк та колишній помічник Луцького міського голови та екскерівник апарату Волинської ОДА Богдан Гончарук.
Вітаємо їх, а також іменинників – усіх, хто носить імена Яків та Володимир.
Бажаємо міцного здоров’я, достатку, благополуччя.
4 червня місто Любомль відзначає 730-річчя від дня першої писемної згадки про нього.
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Сьогодні відзначають день народження програмна директорка 12 Каналу Юлія Романюк та колишній помічник Луцького міського голови та екскерівник апарату Волинської ОДА Богдан Гончарук.
Вітаємо їх, а також іменинників – усіх, хто носить імена Яків та Володимир.
Бажаємо міцного здоров’я, достатку, благополуччя.
4 червня місто Любомль відзначає 730-річчя від дня першої писемної згадки про нього.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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