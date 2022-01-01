СБУ ліквідувала канал фінансування російської агентури в Україні





Про це



За даними слідства, угруповання, до якого входило троє мешканців Київщини, діяло в інтересах російських спецслужб. Його учасники налагодили механізм прихованого переправлення грошей з Росії в Україну через підсанкційні платіжні системи.



Схему використовували, отримуючи кошти від російських кураторів. Під час обшуків за адресами проживання та в офісному приміщенні учасників виявили понад 13 мільйонів у гривневому еквіваленті.



Учасники створили мережу анонімних інтернет-платформ, через які приймали «замовлення» на купівлю, продаж чи обмін електронних грошей з небанківських заборонених систем РФ. Ці незаконні операції проводили у власному пункті обміну валют.



Під час обшуків у зловмисників виявлено комп’ютерну техніку та чорнову документацію. Наразі організатору схеми повідомили про підозру за ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України. Йому загрожує штраф до 85 тисяч гривень.



Триває розслідування, щоб притягнути до відповідальності інших учасників схеми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Київщині правоохоронці ліквідували канал фінансування російської агентури в Україні. Під час обшуків в учасників угруповання виявили понад 13 мільйонів у гривневому еквіваленті.Про це повідомляє СБУ.За даними слідства, угруповання, до якого входило троє мешканців Київщини, діяло в інтересах російських спецслужб. Його учасники налагодили механізм прихованого переправлення грошей з Росії в Україну через підсанкційні платіжні системи.Схему використовували, отримуючи кошти від російських кураторів. Під час обшуків за адресами проживання та в офісному приміщенні учасників виявили понад 13 мільйонів у гривневому еквіваленті.Учасники створили мережу анонімних інтернет-платформ, через які приймали «замовлення» на купівлю, продаж чи обмін електронних грошей з небанківських заборонених систем РФ. Ці незаконні операції проводили у власному пункті обміну валют.Під час обшуків у зловмисників виявлено комп’ютерну техніку та чорнову документацію. Наразі організатору схеми повідомили про підозру за ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України. Йому загрожує штраф до 85 тисяч гривень.Триває розслідування, щоб притягнути до відповідальності інших учасників схеми.

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