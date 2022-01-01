СБУ ліквідувала канал фінансування російської агентури в Україні

СБУ ліквідувала канал фінансування російської агентури в Україні
На Київщині правоохоронці ліквідували канал фінансування російської агентури в Україні. Під час обшуків в учасників угруповання виявили понад 13 мільйонів у гривневому еквіваленті.

Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, угруповання, до якого входило троє мешканців Київщини, діяло в інтересах російських спецслужб. Його учасники налагодили механізм прихованого переправлення грошей з Росії в Україну через підсанкційні платіжні системи.

Схему використовували, отримуючи кошти від російських кураторів. Під час обшуків за адресами проживання та в офісному приміщенні учасників виявили понад 13 мільйонів у гривневому еквіваленті.

Учасники створили мережу анонімних інтернет-платформ, через які приймали «замовлення» на купівлю, продаж чи обмін електронних грошей з небанківських заборонених систем РФ. Ці незаконні операції проводили у власному пункті обміну валют.

Під час обшуків у зловмисників виявлено комп’ютерну техніку та чорнову документацію. Наразі організатору схеми повідомили про підозру за ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України. Йому загрожує штраф до 85 тисяч гривень.

Триває розслідування, щоб притягнути до відповідальності інших учасників схеми.

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Теги: СБУ, російська агентура
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