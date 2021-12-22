Коронавірус втратив потенціал і має тепер осінньо-зимову сезонність, – волинські епідеміологи

Коронавірус втратив потенціал і має тепер осінньо-зимову сезонність, – волинські епідеміологи
Поточна епідемічна ситуація з COVID-19 в області є контрольованою. Спостерігається стала тенденція до зниження захворюваності.

Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Заступник генерального директора з дослідження фізичних та хімічних факторів ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Надія Костирка на позачерговому засіданні Волинської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомила, що у травні зареєстрували вдвічі менше випадків коронавірусу у порівнянні з квітнем (132 проти 287). Серед дітей захворюваність знизилася у 5 разів (5 випадків у травні проти 26 у квітні).

За результатами проведених Волинським ОЦКПХ МОЗ молекулярно-генетичних досліджень на виявлення мутацій коронавірусу встановлено, що в області переважає штам «Омікрон», виявлено також штам «Дельта».

На жаль, внаслідок коронавірусної хвороби у травні зареєстрували 2 летальні випадки, в квітні їх було 9. Всього з початку епіднагляду на Волині зареєстровані 2447 летальних випадків.

Нині, переконують епідеміологи, коронавірус втратив епідемічний потенціал і як всі респіраторні віруси має свою осінньо-зимову сезонність.

Надія Костирка наголосила, що важливу роль в ослабленні вірусу відіграло проведення масової імунізації населення.

Всього в області вакциновані 45% дорослого населення ( близько 352 тис. осіб.

Лише І дозою – 2% (13 345 осіб), двома дозами – 43% ( понад 338 тис.) Додатковою- 467. Бустерною 20 237 (6% — від ІІ дози)

Зі слів Надії Костирки, до початку повномасштабної війни щотижнево вакцинувалося понад 8 тисяч волинян, зараз ця кількість не перевищує 1,5 тисячі.

Вакцинація залишається доступною. Функціонує 88 пунктів щеплення 26 мобільних бригад і 5 центрів вакцинації населення.

Додають, що область забезпечена в достатній кількості вакцинами CoronaVac та Comirnaty.

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Теги: коронавірус, вакцинація
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Коментарі 1
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Війна підтвердила, що це була фейкодемія. Бо якби була справжня епідемія, то під час війни ситуація б катастрофічно погіршилась. А тут владці різко забули про каранойю і... нічого не сталося! Але видно забули не всі. Ще деякі виношують ганебні ідеї нажитися на цьому лохотроні.
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