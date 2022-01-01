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У Маріуполь окупанти завезли російські шкільні підручники: дітей навчатимуть російських мови та історії

У Маріуполь окупанти завезли російські шкільні підручники: дітей навчатимуть російських мови та історії
3 червня окупанти завезли в одну зі шкіл окупованого Маріуполя російські підручники для початкової та середньої школи.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"5 тисяч підручників завезли до школи №4, яку росіяни планують відкрити найближчим часом.

Тепер у бібліотеці є підручники для початкової та середньої школи з вивчення російської мови та літератури, російської історії, природи рідного краю (російською мовою)", зазначив радник мера.

Як повідомив Андрющенко, книжок завезли більше, ніж у Маріуполі зараз є дітей шкільного віку.

Натомість усі україномовні підручники вивезли зі шкільної бібліотеки. Також зі школи демонтували "розумні дошки"

Зі слів радника мера, їх вивезли до окупованого Донецька.

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Теги: Маріуполь, війна
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