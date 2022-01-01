У Маріуполь окупанти завезли російські шкільні підручники: дітей навчатимуть російських мови та історії





Про це Петро Андрющенко.



"5 тисяч підручників завезли до школи №4, яку росіяни планують відкрити найближчим часом.



Тепер у бібліотеці є підручники для початкової та середньої школи з вивчення російської мови та літератури, російської історії, природи рідного краю (російською мовою)", зазначив радник мера.



Як повідомив Андрющенко, книжок завезли більше, ніж у Маріуполі зараз є дітей шкільного віку.



Натомість усі україномовні підручники вивезли зі шкільної бібліотеки. Також зі школи демонтували "розумні дошки"



Зі слів радника мера, їх вивезли до окупованого Донецька.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 3 червня окупанти завезли в одну зі шкіл окупованого Маріуполя російські підручники для початкової та середньої школи.Про це повідомив радник мера Маріуполя"5 тисяч підручників завезли до школи №4, яку росіяни планують відкрити найближчим часом.Тепер у бібліотеці є підручники для початкової та середньої школи з вивчення російської мови та літератури, російської історії, природи рідного краю (російською мовою)", зазначив радник мера.Як повідомив Андрющенко, книжок завезли більше, ніж у Маріуполі зараз є дітей шкільного віку.Натомість усі україномовні підручники вивезли зі шкільної бібліотеки. Також зі школи демонтували "розумні дошки"Зі слів радника мера, їх вивезли до окупованого Донецька.

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