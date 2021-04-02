Укрпошта організує останній продаж марки «русскій воєнний корабль... ВСЬО!» 10 червня

Укрпошта організує останній продаж марки «русскій воєнний корабль... ВСЬО!» 10 червня
АТ «Укрпошта» організує останній продаж марки «русскій воєнний корабль... ВСЬО!» 10 червня.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський у Телеграмі.

«Останні продажі марки «Корабель ВСЬО» в Україні відбудуться 10 червня онлайн, у сільських відділеннях та головпоштамтах обласних центрів», - написав Смілянський.

Він зазначив, що 2 червня було поновлено продаж марки у магазині Укрпошти на eBay. Для відправлення онлайн- замовлень компанія залучила додаткових партнерів. За словами Смілянського, повністю закінчити відправлення планується до наступного четверга, 9 червня.

Крім того, повідомив керівник Укрпошти, закінчився прийом робіт на марку «Добрий Вечір». Загалом надійшло понад 1000 ескізів. Укрпошта планує вибрати з них 5-10 варіантів та відкрити голосування за переможця наступного тижня.

Зауважимо, що 12 квітня Укрпошта ввела в обіг першу українську поштову марку в умовах воєнного стану «русскій воєнний корабль, іді…!».

23 травня в продаж була випущена марка «русскій воєнний корабль… ВСЬО!». За перший день продажу АТ «Укрпошта» реалізувало близько 800 тис. цих марок.

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Теги: марки, Ігор Смілянський
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