АТ «Укрпошта» організує останній продаж марки «русскій воєнний корабль... ВСЬО!» 10 червня.Про це повідомив гендиректор компаніїу Телеграмі.«Останні продажі марки «Корабель ВСЬО» в Україні відбудуться 10 червня онлайн, у сільських відділеннях та головпоштамтах обласних центрів», - написав Смілянський.Він зазначив, що 2 червня було поновлено продаж марки у магазині Укрпошти на eBay. Для відправлення онлайн- замовлень компанія залучила додаткових партнерів. За словами Смілянського, повністю закінчити відправлення планується до наступного четверга, 9 червня.Крім того, повідомив керівник Укрпошти, закінчився прийом робіт на марку «Добрий Вечір». Загалом надійшло понад 1000 ескізів. Укрпошта планує вибрати з них 5-10 варіантів та відкрити голосування за переможця наступного тижня.Зауважимо, що 12 квітня Укрпошта ввела в обіг першу українську поштову марку в умовах воєнного стану «русскій воєнний корабль, іді…!».23 травня в продаж була випущена марка «русскій воєнний корабль… ВСЬО!». За перший день продажу АТ «Укрпошта» реалізувало близько 800 тис. цих марок.