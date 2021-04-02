Укрпошта організує останній продаж марки «русскій воєнний корабль... ВСЬО!» 10 червня
Сьогодні, 20:40
АТ «Укрпошта» організує останній продаж марки «русскій воєнний корабль... ВСЬО!» 10 червня.
Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський у Телеграмі.
«Останні продажі марки «Корабель ВСЬО» в Україні відбудуться 10 червня онлайн, у сільських відділеннях та головпоштамтах обласних центрів», - написав Смілянський.
Він зазначив, що 2 червня було поновлено продаж марки у магазині Укрпошти на eBay. Для відправлення онлайн- замовлень компанія залучила додаткових партнерів. За словами Смілянського, повністю закінчити відправлення планується до наступного четверга, 9 червня.
Крім того, повідомив керівник Укрпошти, закінчився прийом робіт на марку «Добрий Вечір». Загалом надійшло понад 1000 ескізів. Укрпошта планує вибрати з них 5-10 варіантів та відкрити голосування за переможця наступного тижня.
Зауважимо, що 12 квітня Укрпошта ввела в обіг першу українську поштову марку в умовах воєнного стану «русскій воєнний корабль, іді…!».
23 травня в продаж була випущена марка «русскій воєнний корабль… ВСЬО!». За перший день продажу АТ «Укрпошта» реалізувало близько 800 тис. цих марок.
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Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський у Телеграмі.
«Останні продажі марки «Корабель ВСЬО» в Україні відбудуться 10 червня онлайн, у сільських відділеннях та головпоштамтах обласних центрів», - написав Смілянський.
Він зазначив, що 2 червня було поновлено продаж марки у магазині Укрпошти на eBay. Для відправлення онлайн- замовлень компанія залучила додаткових партнерів. За словами Смілянського, повністю закінчити відправлення планується до наступного четверга, 9 червня.
Крім того, повідомив керівник Укрпошти, закінчився прийом робіт на марку «Добрий Вечір». Загалом надійшло понад 1000 ескізів. Укрпошта планує вибрати з них 5-10 варіантів та відкрити голосування за переможця наступного тижня.
Зауважимо, що 12 квітня Укрпошта ввела в обіг першу українську поштову марку в умовах воєнного стану «русскій воєнний корабль, іді…!».
23 травня в продаж була випущена марка «русскій воєнний корабль… ВСЬО!». За перший день продажу АТ «Укрпошта» реалізувало близько 800 тис. цих марок.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку легендарна марка «Русскій воєнний корабль… ВСЬО!» наробила ажіотажу. ФОТО
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