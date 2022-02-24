101 доба боротьби: добрі новини від ВолиньPost за 4 червня
04 червень, 23:15
Завершується 101 доба війни, а це означає, що Україна на 101 день ближча до перемоги.
Її наближає кожен українець та українка, які докладають до цього зусиль у тилу та на полі бою. На жаль, ми не знаємо, який шлях нам ще треба здолати до переможного дня, тому робимо усе можливе для підтримки бойового духу.
Інформаційне агентство ВолиньPost продовжує шукати добро щодня, тож далі у нашій підбірці - лише позитивні новини.
Субота, 4 червня
Легендарний гурт Metallica зібрав для українців мільйон доларів
Американський легендарний гурт Metallica, який раніше оголосив збір грошей для допомоги українцям, які постраждали від війни, зібрав мільйон доларів.
На Волині знаходять перші білі гриби
Жителі волинських сіл хизуються своїми першими літніми лісовими трофеями- білими або ж правдивими грибами. Своєю знахідкою похвалився житель села Невір колишнього Любешівського району Степан Гичук.
Юний волинянин боровся зі старшими суперниками і переміг на Чемпіонаті Іспанії із джиу-джитсу
Волинянин Захар Гончарук – переможець відкритого Чемпіонату Іспанії із бразильського джиу-джитсу SPANISH CHAMPIONSHIP OF BJJ GI & NOGI 2022.
«Старий Луцьк-Університет» став першим у Вищій лізі 2021-2022
Єдиноголосно було вирішено чемпіонат та Кубок України сезону 2021/2022 рр. завершити достроково. Турнірні таблиці змагань у всіх лігах (в т.ч. ВЮБЛ) станом на 24.02.2022 р. визнати остаточними. У чоловічій Вищій лізі першим став Старий Луцьк-Університет, другим – Рівне, третім – Хмельницький.
«Спочатку ми купили оверлок». Як дві сільські школи на Волині стали шити військову амуніцію
Шити одяг та амуніцію – справа не з легких, але наші героїні переконують, що й за три дні можна стати вправними майстринями. Журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost знайшли аж два жіночі колективи у Дубівській громаді Ковельського району, які просто таки у школах облаштували майстерні з пошиття військового спорядження.
Росія вже втратила понад 31 тисячу солдатів в Україні
Росія продовжує нести втрати у загарбницькій війні в Україні – за 101 день протистояння захисники знищили 31 050 окупантів, 1376 танків та 122 крилатих ракети.
СБУ ліквідувала канал фінансування російської агентури в Україні
На Київщині правоохоронці ліквідували канал фінансування російської агентури в Україні. Під час обшуків в учасників угруповання виявили понад 13 мільйонів у гривневому еквіваленті.
Словаччина відклала постачання гаубиць своїй армії і передасть їх ЗСУ
Дата поставки останніх восьми замовлених гаубиць Zuzana 2 Збройним силам Словаччини поки невідома, оскільки пріоритет надаватиметься будь-яким подальшим замовленням з України.
Укрпошта організує останній продаж марки «русскій воєнний корабль... ВСЬО!» 10 червня
Останні продажі марки «Корабель ВСЬО» в Україні відбудуться 10 червня онлайн, у сільських відділеннях та головпоштамтах обласних центрів. 2 червня було поновлено продаж марки у магазині Укрпошти на eBay.
На Волинь переїхало підприємство з Харкова. ФОТО
Попри обстріли на Харківщині, одне з підприємств змогло виїхати на Захід. У Луцьку запрацювало Харківське підприємство з виготовлення ортодонтичних апаратів – конструкцій, що сприяють вирівнюванню зубного ряду та усувають дефекти.
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Її наближає кожен українець та українка, які докладають до цього зусиль у тилу та на полі бою. На жаль, ми не знаємо, який шлях нам ще треба здолати до переможного дня, тому робимо усе можливе для підтримки бойового духу.
Інформаційне агентство ВолиньPost продовжує шукати добро щодня, тож далі у нашій підбірці - лише позитивні новини.
Субота, 4 червня
Легендарний гурт Metallica зібрав для українців мільйон доларів
Американський легендарний гурт Metallica, який раніше оголосив збір грошей для допомоги українцям, які постраждали від війни, зібрав мільйон доларів.
На Волині знаходять перші білі гриби
Жителі волинських сіл хизуються своїми першими літніми лісовими трофеями- білими або ж правдивими грибами. Своєю знахідкою похвалився житель села Невір колишнього Любешівського району Степан Гичук.
Юний волинянин боровся зі старшими суперниками і переміг на Чемпіонаті Іспанії із джиу-джитсу
Волинянин Захар Гончарук – переможець відкритого Чемпіонату Іспанії із бразильського джиу-джитсу SPANISH CHAMPIONSHIP OF BJJ GI & NOGI 2022.
«Старий Луцьк-Університет» став першим у Вищій лізі 2021-2022
Єдиноголосно було вирішено чемпіонат та Кубок України сезону 2021/2022 рр. завершити достроково. Турнірні таблиці змагань у всіх лігах (в т.ч. ВЮБЛ) станом на 24.02.2022 р. визнати остаточними. У чоловічій Вищій лізі першим став Старий Луцьк-Університет, другим – Рівне, третім – Хмельницький.
«Спочатку ми купили оверлок». Як дві сільські школи на Волині стали шити військову амуніцію
Шити одяг та амуніцію – справа не з легких, але наші героїні переконують, що й за три дні можна стати вправними майстринями. Журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost знайшли аж два жіночі колективи у Дубівській громаді Ковельського району, які просто таки у школах облаштували майстерні з пошиття військового спорядження.
Росія вже втратила понад 31 тисячу солдатів в Україні
Росія продовжує нести втрати у загарбницькій війні в Україні – за 101 день протистояння захисники знищили 31 050 окупантів, 1376 танків та 122 крилатих ракети.
СБУ ліквідувала канал фінансування російської агентури в Україні
На Київщині правоохоронці ліквідували канал фінансування російської агентури в Україні. Під час обшуків в учасників угруповання виявили понад 13 мільйонів у гривневому еквіваленті.
Словаччина відклала постачання гаубиць своїй армії і передасть їх ЗСУ
Дата поставки останніх восьми замовлених гаубиць Zuzana 2 Збройним силам Словаччини поки невідома, оскільки пріоритет надаватиметься будь-яким подальшим замовленням з України.
Укрпошта організує останній продаж марки «русскій воєнний корабль... ВСЬО!» 10 червня
Останні продажі марки «Корабель ВСЬО» в Україні відбудуться 10 червня онлайн, у сільських відділеннях та головпоштамтах обласних центрів. 2 червня було поновлено продаж марки у магазині Укрпошти на eBay.
На Волинь переїхало підприємство з Харкова. ФОТО
Попри обстріли на Харківщині, одне з підприємств змогло виїхати на Захід. У Луцьку запрацювало Харківське підприємство з виготовлення ортодонтичних апаратів – конструкцій, що сприяють вирівнюванню зубного ряду та усувають дефекти.
Чекаємо, поки напишемо головну добру новину - нашу перемогу! А поки дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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