ЗСУ ліквідували 31 150 російських загарбників: втрати окупантів
Сьогодні, 10:22
За останню добу захисники України знищили в боях близько сотні російських військовослужбовців, 5 ворожих танків, 13 бойових броньованих машин, 8 безпілотників та 23 одиниці автомобільної техніки чи автоцистерн.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 5 червня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 31150 (+100) осіб ліквідовано
- танків ‒ 1381 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3392 (+13) од,
- артилерійських систем – 686 (+6) од,
- РСЗВ - 207 (+0) од,
- засоби ППО - 95 (+0) од,
- літаків – 210 (+0) од,
- гелікоптерів – 175 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 548 (+8),
- крилаті ракети - 122 (+0),
- кораблі /катери - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2360 (+23) од,
- спеціальна техніка - 53 (+1).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 5 червня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 31150 (+100) осіб ліквідовано
- танків ‒ 1381 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3392 (+13) од,
- артилерійських систем – 686 (+6) од,
- РСЗВ - 207 (+0) од,
- засоби ППО - 95 (+0) од,
- літаків – 210 (+0) од,
- гелікоптерів – 175 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 548 (+8),
- крилаті ракети - 122 (+0),
- кораблі /катери - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2360 (+23) од,
- спеціальна техніка - 53 (+1).
Дані уточнюються.
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