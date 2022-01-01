ЗСУ ліквідували 31 150 російських загарбників: втрати окупантів





Про це



Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.



Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 5 червня орієнтовно склали:



- особового складу - близько 31150 (+100) осіб ліквідовано

- танків ‒ 1381 (+5) од,

- бойових броньованих машин ‒ 3392 (+13) од,

- артилерійських систем – 686 (+6) од,

- РСЗВ - 207 (+0) од,

- засоби ППО - 95 (+0) од,

- літаків – 210 (+0) од,

- гелікоптерів – 175 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 548 (+8),

- крилаті ракети - 122 (+0),

- кораблі /катери - 13 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн - 2360 (+23) од,

- спеціальна техніка - 53 (+1).



Дані уточнюються.

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