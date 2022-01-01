6 червня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні день народження святкує волонтер Сергій Добродомов (на фото).
Також особисте свято відзначають депутат Волинської обласної ради Андрій Козюра, член ГО «Волинські патріоти», приватний нотаріус Василь Гут, музикант Микола Тимощук.
День ангела відзначають: Григорій, Іван, Ксенія, Микита, Семен, Степан та Федір.
Вітаємо усіх зі святом, зичимо здоров’я, успіхів у праці та достатку!
Щорічно в Україні 6 червня відзначають День журналіста. Саме цього дня у 1992 році Спілку журналістів України прийняли до Міжнародної федерації журналістів.
Тож Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх колег! Бажаємо горіти роботою, отримувати задоволення від процесу та результатів й бути гідними звання журналістів!
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Також особисте свято відзначають депутат Волинської обласної ради Андрій Козюра, член ГО «Волинські патріоти», приватний нотаріус Василь Гут, музикант Микола Тимощук.
День ангела відзначають: Григорій, Іван, Ксенія, Микита, Семен, Степан та Федір.
Вітаємо усіх зі святом, зичимо здоров’я, успіхів у праці та достатку!
Щорічно в Україні 6 червня відзначають День журналіста. Саме цього дня у 1992 році Спілку журналістів України прийняли до Міжнародної федерації журналістів.
Тож Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх колег! Бажаємо горіти роботою, отримувати задоволення від процесу та результатів й бути гідними звання журналістів!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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