6 червня на Волині: гортаючи календар

Сергій Добродомов (на фото).



Також особисте свято відзначають депутат Волинської обласної ради Андрій Козюра, член ГО «Волинські патріоти», приватний нотаріус Василь Гут, музикант Микола Тимощук.



День ангела відзначають: Григорій, Іван, Ксенія, Микита, Семен, Степан та Федір.



Вітаємо усіх зі святом, зичимо здоров’я, успіхів у праці та достатку!



Щорічно в Україні 6 червня відзначають День журналіста. Саме цього дня у 1992 році Спілку журналістів України прийняли до Міжнародної федерації журналістів.



Тож Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх колег! Бажаємо горіти роботою, отримувати задоволення від процесу та результатів й бути гідними звання журналістів!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні день народження святкує волонтер(на фото).Також особисте свято відзначають депутат Волинської обласної ради, член ГО «Волинські патріоти», приватний нотаріус, музикантДень ангела відзначають: Григорій, Іван, Ксенія, Микита, Семен, Степан та Федір.Вітаємо усіх зі святом, зичимо здоров’я, успіхів у праці та достатку!Щорічно в Україні 6 червня відзначають День журналіста. Саме цього дня у 1992 році Спілку журналістів України прийняли до Міжнародної федерації журналістів.Тожвітає усіх колег! Бажаємо горіти роботою, отримувати задоволення від процесу та результатів й бути гідними звання журналістів!

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