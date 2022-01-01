Зеленський просить уряд заборонити петарди та феєрверки під час воєнного стану

Зеленський просить уряд заборонити петарди та феєрверки під час воєнного стану
Український президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розглянути можливість заборони петард і феєрверків під час воєнного стану.

Про це йдеться у відповіді глави держави на відповідну петицію, опубліковану на сайті президента.

Зеленський наголошує, що їхній ужиток під час воєнного стану має бути чітко врегульований на законодавчому рівні, "оскільки наразі виробництво, зберігання, перевезення, торгівля піротехнічними виробами не підлягають ліцензуванню, а їхній продаж та використання діючим законодавством не визначено".

Український президент подякував автору петиції за небайдужість до суспільних інтересів та проблем, які турбують усіх українців.

"Зокрема, щодо тяжких наслідків для громадян та навколишнього середовища, використання петард, феєрверків та
інших піротехнічних виробів в умовах воєнного стану, коли кожен постріл, кожен вибух навіть на територіях, де немає бойових дій, створює тяжкий стрес і дискомфорт для кожного громадянина, його домашніх улюбленців та природи, а почасти створює загрози їх життю і здоров’ю. Підтримую стурбованість щодо збільшення небезпечних наслідків у зв’язку з використанням різноманітних піротехнічних виробів у повсякденному побуті", - йдеться у відповіді глави держави.



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Теги: Зеленський, уряд, піротехніка
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