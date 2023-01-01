На Волині провели в останню дорогу Героя Дмитра Софронова

Дмитра Софронова сколихнула Ковельщину: молодий усміхнений чоловік дивився зі світлини очима, повними життя. Але, на жаль, російські загарбники прийшли відбирати у нас найцінніше, в тому числі життя наших Героїв. І ось своє Дмитро поклав задля миру, свободи і перемоги України.



Про це повідомили в Колодяжненській громаді.



Родом захисник із села Старий Мосир Голобської громади, тож звідти був мобілізований на війну. Втім останні роки із родиною мешкав у селі Любитові.



Провести Дмитра Сафронова в останню путь зібралися його рідні, близькі, друзі, представники місцевої влади, військові, односельчани, небайдужі громадяни. Святі отці Православної церкви України відспівали військового біля його домівки у Любитові, а потому відбулося прощання із захисником.



Після цього траурна процесія рушила на кладовище на малу батьківщину Героя, де відбувся чин похорону з дотриманням релігійних і військових почестей.



Нагадаємо, 26 травня 2023 року,

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Днями гірка звістка про загибель військовогосколихнула Ковельщину: молодий усміхнений чоловік дивився зі світлини очима, повними життя. Але, на жаль, російські загарбники прийшли відбирати у нас найцінніше, в тому числі життя наших Героїв. І ось своє Дмитро поклав задля миру, свободи і перемоги України.Про це повідомили в Колодяжненській громаді.Родом захисник із села Старий Мосир Голобської громади, тож звідти був мобілізований на війну. Втім останні роки із родиною мешкав у селі Любитові.Провести Дмитра Сафронова в останню путь зібралися його рідні, близькі, друзі, представники місцевої влади, військові, односельчани, небайдужі громадяни. Святі отці Православної церкви України відспівали військового біля його домівки у Любитові, а потому відбулося прощання із захисником.Після цього траурна процесія рушила на кладовище на малу батьківщину Героя, де відбувся чин похорону з дотриманням релігійних і військових почестей.Нагадаємо, 26 травня 2023 року, захищаючи Україну, загинув уродженець села Старий Мосир Голобської громади Софронов Дмитро Анатолійович , 08.07.1988 року народження.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію