На Волині провели в останню дорогу Героя Дмитра Софронова
Сьогодні, 16:25
Днями гірка звістка про загибель військового Дмитра Софронова сколихнула Ковельщину: молодий усміхнений чоловік дивився зі світлини очима, повними життя. Але, на жаль, російські загарбники прийшли відбирати у нас найцінніше, в тому числі життя наших Героїв. І ось своє Дмитро поклав задля миру, свободи і перемоги України.
Про це повідомили в Колодяжненській громаді.
Родом захисник із села Старий Мосир Голобської громади, тож звідти був мобілізований на війну. Втім останні роки із родиною мешкав у селі Любитові.
Провести Дмитра Сафронова в останню путь зібралися його рідні, близькі, друзі, представники місцевої влади, військові, односельчани, небайдужі громадяни. Святі отці Православної церкви України відспівали військового біля його домівки у Любитові, а потому відбулося прощання із захисником.
Після цього траурна процесія рушила на кладовище на малу батьківщину Героя, де відбувся чин похорону з дотриманням релігійних і військових почестей.
Нагадаємо, 26 травня 2023 року, захищаючи Україну, загинув уродженець села Старий Мосир Голобської громади Софронов Дмитро Анатолійович, 08.07.1988 року народження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в Колодяжненській громаді.
Родом захисник із села Старий Мосир Голобської громади, тож звідти був мобілізований на війну. Втім останні роки із родиною мешкав у селі Любитові.
Провести Дмитра Сафронова в останню путь зібралися його рідні, близькі, друзі, представники місцевої влади, військові, односельчани, небайдужі громадяни. Святі отці Православної церкви України відспівали військового біля його домівки у Любитові, а потому відбулося прощання із захисником.
Після цього траурна процесія рушила на кладовище на малу батьківщину Героя, де відбувся чин похорону з дотриманням релігійних і військових почестей.
Нагадаємо, 26 травня 2023 року, захищаючи Україну, загинув уродженець села Старий Мосир Голобської громади Софронов Дмитро Анатолійович, 08.07.1988 року народження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Мав ознаки алкосп’яніння: у Луцьку водій злетів з дороги та збив дорожній знак. ФОТО
Сьогодні, 17:00
Волинські тероборонівці знищили модернізований російський танк
Сьогодні, 16:45
На Волині провели в останню дорогу Героя Дмитра Софронова
Сьогодні, 16:25
У Луцьку люди з інвалідністю можуть безкоштовно скористатися автівкою мобільної бригади
Сьогодні, 16:05
Розвідник з Волині зберіг сотні життів своїх побратимів
Сьогодні, 15:45
Медіа