На Волині провели в останню дорогу Героя Дмитра Софронова

На Волині провели в останню дорогу Героя Дмитра Софронова
Днями гірка звістка про загибель військового Дмитра Софронова сколихнула Ковельщину: молодий усміхнений чоловік дивився зі світлини очима, повними життя. Але, на жаль, російські загарбники прийшли відбирати у нас найцінніше, в тому числі життя наших Героїв. І ось своє Дмитро поклав задля миру, свободи і перемоги України.

Про це повідомили в Колодяжненській громаді.

Родом захисник із села Старий Мосир Голобської громади, тож звідти був мобілізований на війну. Втім останні роки із родиною мешкав у селі Любитові.

Провести Дмитра Сафронова в останню путь зібралися його рідні, близькі, друзі, представники місцевої влади, військові, односельчани, небайдужі громадяни. Святі отці Православної церкви України відспівали військового біля його домівки у Любитові, а потому відбулося прощання із захисником.

Після цього траурна процесія рушила на кладовище на малу батьківщину Героя, де відбувся чин похорону з дотриманням релігійних і військових почестей.

Нагадаємо, 26 травня 2023 року, захищаючи Україну, загинув уродженець села Старий Мосир Голобської громади Софронов Дмитро Анатолійович, 08.07.1988 року народження.

На Волині провели в останню дорогу Героя Дмитра Софронова


На Волині провели в останню дорогу Героя Дмитра Софронова


На Волині провели в останню дорогу Героя Дмитра Софронова


На Волині провели в останню дорогу Героя Дмитра Софронова

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Теги: війна, Росія, Україна
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