Волинські тероборонівці знищили модернізований російський танк

Волинські тероборонівці знищили модернізований російський танк
Бійці волинської 100 бригади тероборони та 45 окремої артилерійської бригади та зведеного батальйону Національної поліції «Захід» на сході України знищили один із найсучасніших російських танків.

Про це повідомляє 100 бригада ТрО.

Військові знищили надсучасний (принаймні, за російськими мірками) танк Т-90М «Прорив» (варіант комплексної модернізації Т-90А).

«Броньовану потвору, яка впродовж кількох днів «кошмарила» наші позиції, вистежили аеророзвідники Волинської бригади тероборони та зведеного бату Нацполіції «Захід».

Координати ворожої бронетехніки були передані підрозділам 45 окремої артилерійської бригади. Наші друзі-гармаші не схибили – влучним пострілом пошкодивши російський танк зі 155 мм гаубиці FH70», - кажуть у бригаді.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: тероборона, Волинь, знищили танк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На трасі Луцьк – Рівне поновлюють дорожню розмітку
Сьогодні, 17:20
Мав ознаки алкосп’яніння: у Луцьку водій злетів з дороги та збив дорожній знак. ФОТО
Сьогодні, 17:00
Волинські тероборонівці знищили модернізований російський танк
Сьогодні, 16:45
На Волині провели в останню дорогу Героя Дмитра Софронова
Сьогодні, 16:25
У Луцьку люди з інвалідністю можуть безкоштовно скористатися автівкою мобільної бригади
Сьогодні, 16:05
Схожі новини
У волинській теробороні воює стрілець з позивним «Мазда» У волинській теробороні воює стрілець з позивним «Мазда»
Сьогодні, 05:28
Волинські тероборонівці на Сході прикрасили одну з позицій дитячими малюнками. ВІДЕО
20 травень, 07:15
Батько 4 дітей: на Сході служить тероборонівець з Волині Батько 4 дітей: на Сході служить тероборонівець з Волині
18 квітень, 14:20
Волинський тероборонівець на Великдень носить під формою вишиванку Волинський тероборонівець на Великдень носить під формою вишиванку
17 квітень, 22:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На трасі Луцьк – Рівне поновлюють дорожню розмітку
Сьогодні, 17:20
 0
Мав ознаки алкосп’яніння: у Луцьку водій злетів з дороги та збив дорожній знак. ФОТО
Сьогодні, 17:00
 0
Волинські тероборонівці знищили модернізований російський танк
Сьогодні, 16:45
 0
На Волині провели в останню дорогу Героя Дмитра Софронова
Сьогодні, 16:25
 0
У Луцьку люди з інвалідністю можуть безкоштовно скористатися автівкою мобільної бригади
Сьогодні, 16:05
 0
Медіа
відео
1/8