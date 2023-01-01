Волинські тероборонівці знищили модернізований російський танк
Сьогодні, 16:45
Бійці волинської 100 бригади тероборони та 45 окремої артилерійської бригади та зведеного батальйону Національної поліції «Захід» на сході України знищили один із найсучасніших російських танків.
Про це повідомляє 100 бригада ТрО.
Військові знищили надсучасний (принаймні, за російськими мірками) танк Т-90М «Прорив» (варіант комплексної модернізації Т-90А).
«Броньовану потвору, яка впродовж кількох днів «кошмарила» наші позиції, вистежили аеророзвідники Волинської бригади тероборони та зведеного бату Нацполіції «Захід».
Координати ворожої бронетехніки були передані підрозділам 45 окремої артилерійської бригади. Наші друзі-гармаші не схибили – влучним пострілом пошкодивши російський танк зі 155 мм гаубиці FH70», - кажуть у бригаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє 100 бригада ТрО.
Військові знищили надсучасний (принаймні, за російськими мірками) танк Т-90М «Прорив» (варіант комплексної модернізації Т-90А).
«Броньовану потвору, яка впродовж кількох днів «кошмарила» наші позиції, вистежили аеророзвідники Волинської бригади тероборони та зведеного бату Нацполіції «Захід».
Координати ворожої бронетехніки були передані підрозділам 45 окремої артилерійської бригади. Наші друзі-гармаші не схибили – влучним пострілом пошкодивши російський танк зі 155 мм гаубиці FH70», - кажуть у бригаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На трасі Луцьк – Рівне поновлюють дорожню розмітку
Сьогодні, 17:20
Мав ознаки алкосп’яніння: у Луцьку водій злетів з дороги та збив дорожній знак. ФОТО
Сьогодні, 17:00
Волинські тероборонівці знищили модернізований російський танк
Сьогодні, 16:45
На Волині провели в останню дорогу Героя Дмитра Софронова
Сьогодні, 16:25
У Луцьку люди з інвалідністю можуть безкоштовно скористатися автівкою мобільної бригади
Сьогодні, 16:05
Медіа