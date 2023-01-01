Волинські тероборонівці знищили модернізований російський танк





Про це повідомляє 100 бригада ТрО.



Військові знищили надсучасний (принаймні, за російськими мірками) танк Т-90М «Прорив» (варіант комплексної модернізації Т-90А).



«Броньовану потвору, яка впродовж кількох днів «кошмарила» наші позиції, вистежили аеророзвідники Волинської бригади тероборони та зведеного бату Нацполіції «Захід».



Координати ворожої бронетехніки були передані підрозділам 45 окремої артилерійської бригади. Наші друзі-гармаші не схибили – влучним пострілом пошкодивши російський танк зі 155 мм гаубиці FH70», - кажуть у бригаді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бійці волинської 100 бригади тероборони та 45 окремої артилерійської бригади та зведеного батальйону Національної поліції «Захід» на сході України знищили один із найсучасніших російських танків.Про це повідомляє 100 бригада ТрО.Військові знищили надсучасний (принаймні, за російськими мірками) танк Т-90М «Прорив» (варіант комплексної модернізації Т-90А).«Броньовану потвору, яка впродовж кількох днів «кошмарила» наші позиції, вистежили аеророзвідники Волинської бригади тероборони та зведеного бату Нацполіції «Захід».Координати ворожої бронетехніки були передані підрозділам 45 окремої артилерійської бригади. Наші друзі-гармаші не схибили – влучним пострілом пошкодивши російський танк зі 155 мм гаубиці FH70», - кажуть у бригаді.

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