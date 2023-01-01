Мав ознаки алкосп’яніння: у Луцьку водій злетів з дороги та збив дорожній знак. ФОТО
Сьогодні, 17:00
У Луцьку 2 червня водій BMV Х6 злетів з дороги та збив дорожній знак.
Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.
Сталося це сьогодні, близько 6-ї години, на вулиці Карпенка-Карого.
Як з’ясувалося, 28-річний керманич не вибрав безпечної швидкості, щоб мати змогу постійно контролювати рух авто, не врахував дорожньої обстановки під час маневру повороту, а також не був уважним.
Унаслідок цього транспортний засіб втратив керованість та здійснив наїзд на бордюр, зелені насадження і придорожній знак.
На щастя, водій не отримав тілесних ушкоджень. Але під час спілкування з ним, патрульні виявили в чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння.
Щоправда, проходити огляд у встановленому законом порядку він відмовився.
На громадянина інспектори склали протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
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Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.
Сталося це сьогодні, близько 6-ї години, на вулиці Карпенка-Карого.
Як з’ясувалося, 28-річний керманич не вибрав безпечної швидкості, щоб мати змогу постійно контролювати рух авто, не врахував дорожньої обстановки під час маневру повороту, а також не був уважним.
Унаслідок цього транспортний засіб втратив керованість та здійснив наїзд на бордюр, зелені насадження і придорожній знак.
На щастя, водій не отримав тілесних ушкоджень. Але під час спілкування з ним, патрульні виявили в чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння.
Щоправда, проходити огляд у встановленому законом порядку він відмовився.
На громадянина інспектори склали протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
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