Мав ознаки алкосп’яніння: у Луцьку водій злетів з дороги та збив дорожній знак. ФОТО

Мав ознаки алкосп’яніння: у Луцьку водій злетів з дороги та збив дорожній знак. ФОТО
У Луцьку 2 червня водій BMV Х6 злетів з дороги та збив дорожній знак.

Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.

Сталося це сьогодні, близько 6-ї години, на вулиці Карпенка-Карого.

Як з’ясувалося, 28-річний керманич не вибрав безпечної швидкості, щоб мати змогу постійно контролювати рух авто, не врахував дорожньої обстановки під час маневру повороту, а також не був уважним.

Унаслідок цього транспортний засіб втратив керованість та здійснив наїзд на бордюр, зелені насадження і придорожній знак.

На щастя, водій не отримав тілесних ушкоджень. Але під час спілкування з ним, патрульні виявили в чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння.

Щоправда, проходити огляд у встановленому законом порядку він відмовився.

На громадянина інспектори склали протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

Мав ознаки алкосп’яніння: у Луцьку водій злетів з дороги та збив дорожній знак. ФОТО


Мав ознаки алкосп’яніння: у Луцьку водій злетів з дороги та збив дорожній знак. ФОТО

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Теги: ДТП, Луцьк
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