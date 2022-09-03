На трасі Луцьк – Рівне поновлюють дорожню розмітку
Сьогодні, 17:20
На автошляху Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне поновлюють дорожню розмітку.
Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.
Наразі роботи проводяться на ділянці від Луцька до кордону з Рівненською областю.
Водіїв просять бути уважними в місцях, де відбувають дорожні роботи, та зважати на дорожні знаки й вказівники.
Робітники поновлюють дорожню розмітку на пішохідних переходах у межах населених пунктів Луцького району, а також стоп-лінії перед залізнодорожними переїздами.
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Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.
Наразі роботи проводяться на ділянці від Луцька до кордону з Рівненською областю.
Водіїв просять бути уважними в місцях, де відбувають дорожні роботи, та зважати на дорожні знаки й вказівники.
Робітники поновлюють дорожню розмітку на пішохідних переходах у межах населених пунктів Луцького району, а також стоп-лінії перед залізнодорожними переїздами.
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