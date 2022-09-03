На трасі Луцьк – Рівне поновлюють дорожню розмітку

На трасі Луцьк – Рівне поновлюють дорожню розмітку
На автошляху Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне поновлюють дорожню розмітку.

Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.

Наразі роботи проводяться на ділянці від Луцька до кордону з Рівненською областю.

Водіїв просять бути уважними в місцях, де відбувають дорожні роботи, та зважати на дорожні знаки й вказівники.

Робітники поновлюють дорожню розмітку на пішохідних переходах у межах населених пунктів Луцького району, а також стоп-лінії перед залізнодорожними переїздами.

На трасі Луцьк – Рівне поновлюють дорожню розмітку


На трасі Луцьк – Рівне поновлюють дорожню розмітку

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: дорожня розмітка, траса Н-22
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На трасі Луцьк – Рівне поновлюють дорожню розмітку
Сьогодні, 17:20
Мав ознаки алкосп’яніння: у Луцьку водій злетів з дороги та збив дорожній знак. ФОТО
Сьогодні, 17:00
Волинські тероборонівці знищили модернізований російський танк
Сьогодні, 16:45
На Волині провели в останню дорогу Героя Дмитра Софронова
Сьогодні, 16:25
У Луцьку люди з інвалідністю можуть безкоштовно скористатися автівкою мобільної бригади
Сьогодні, 16:05
Схожі новини
На волинській трасі – нова розмітка. ФОТО На волинській трасі – нова розмітка. ФОТО
03 вересень, 2022, 04:47
Нанесення дорожньої розмітки на Волині обійдеться у 10 мільйонів гривень Нанесення дорожньої розмітки на Волині обійдеться у 10 мільйонів гривень
12 травень, 2020, 00:46
«Невидимі переходи»: на дорогах у Володимирі нема розмітки «Невидимі переходи»: на дорогах у Володимирі нема розмітки
20 квітень, 2018, 22:09
До травня розмітки на луцьких дорогах не буде. ВІДЕО До травня розмітки на луцьких дорогах не буде. ВІДЕО
19 квітень, 2018, 21:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На трасі Луцьк – Рівне поновлюють дорожню розмітку
Сьогодні, 17:20
 0
Мав ознаки алкосп’яніння: у Луцьку водій злетів з дороги та збив дорожній знак. ФОТО
Сьогодні, 17:00
 0
Волинські тероборонівці знищили модернізований російський танк
Сьогодні, 16:45
 0
На Волині провели в останню дорогу Героя Дмитра Софронова
Сьогодні, 16:25
 0
У Луцьку люди з інвалідністю можуть безкоштовно скористатися автівкою мобільної бригади
Сьогодні, 16:05
 0
Медіа
відео
1/8