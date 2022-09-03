На трасі Луцьк – Рівне поновлюють дорожню розмітку

На автошляху Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне поновлюють дорожню розмітку.Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.Наразі роботи проводяться на ділянці від Луцька до кордону з Рівненською областю.Водіїв просять бути уважними в місцях, де відбувають дорожні роботи, та зважати на дорожні знаки й вказівники.Робітники поновлюють дорожню розмітку на пішохідних переходах у межах населених пунктів Луцького району, а також стоп-лінії перед залізнодорожними переїздами.