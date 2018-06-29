У Луцьку мешканці 16 будинків два місяці не матимуть гарячої води

У Луцьку мешканці 16 будинків два місяці не матимуть гарячої води
У зв’язку із початком робіт із заміни аварійної ділянки теплової мережі на проспекті Відродження у Луцьку призупинять постачання гарячої води для споживачів 16 житлових будинків. Попередньо заплановано, що виконання робіт триватиме 2 місяці.

Про це повідомляють на сайті ДКП «Луцьктепло».

З вівторка, 6 червня, і до завершення робіт постачання гарячої води припинять для споживачів будинків:

– на вулиці Січовій, 1, 3, 3а, 5, 7, 10,

– на вулиці Захарова, 12Ж, 14,

– на вулиці Гетьмана Дорошенка, 1, 1А,

– на проспекті Відродження, 9, 11, 18, 20, 22, 22А.

Попередньо заплановано, що виконання робіт триватиме два місяці.

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Теги: гаряча вода, відключення, ремонт
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