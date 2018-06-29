У Луцьку мешканці 16 будинків два місяці не матимуть гарячої води





Про це



З вівторка, 6 червня, і до завершення робіт постачання гарячої води припинять для споживачів будинків:



– на вулиці Січовій, 1, 3, 3а, 5, 7, 10,



– на вулиці Захарова, 12Ж, 14,



– на вулиці Гетьмана Дорошенка, 1, 1А,



– на проспекті Відродження, 9, 11, 18, 20, 22, 22А.



Попередньо заплановано, що виконання робіт триватиме два місяці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зв’язку із початком робіт із заміни аварійної ділянки теплової мережі на проспекті Відродження у Луцьку призупинять постачання гарячої води для споживачів 16 житлових будинків. Попередньо заплановано, що виконання робіт триватиме 2 місяці.Про це повідомляють на сайті ДКП «Луцьктепло».З вівторка, 6 червня, і до завершення робіт постачання гарячої води припинять для споживачів будинків:– на вулиці Січовій, 1, 3, 3а, 5, 7, 10,– на вулиці Захарова, 12Ж, 14,– на вулиці Гетьмана Дорошенка, 1, 1А,– на проспекті Відродження, 9, 11, 18, 20, 22, 22А.Попередньо заплановано, що виконання робіт триватиме два місяці.

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