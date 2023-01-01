До Києва приїхав президент Естонії. ВІДЕО
Сьогодні, 18:20
Сьогодні, 2 червня, до Києва з робочим візитом приїхав президент Естонії Аларом Каріс. Президент України України Володимир Зеленський вже провів зустріч із естонським колегою у Києві.
Глава держави подякував Естонії, яка одна з перших допомогла Україні на початку повномасштабного вторгнення росії.
«Естонія серед тих, чия допомога нашій обороні – найшвидша і найбільша, якщо подивитися на співвідношення обсягу допомоги та ВВП країни. Дякуємо за всю підтримку», – зазначив президент.
З перших днів повномасштабної війни Естонія засудила росію, надала Україні військову та фінансову допомогу, а також прийняла тисячі біженців.
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Глава держави подякував Естонії, яка одна з перших допомогла Україні на початку повномасштабного вторгнення росії.
«Естонія серед тих, чия допомога нашій обороні – найшвидша і найбільша, якщо подивитися на співвідношення обсягу допомоги та ВВП країни. Дякуємо за всю підтримку», – зазначив президент.
З перших днів повномасштабної війни Естонія засудила росію, надала Україні військову та фінансову допомогу, а також прийняла тисячі біженців.
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