До Києва приїхав президент Естонії. ВІДЕО

Аларом Каріс. Президент України України Володимир Зеленський вже провів зустріч із естонським колегою у Києві.



Глава держави подякував Естонії, яка одна з перших допомогла Україні на початку повномасштабного вторгнення росії.



«Естонія серед тих, чия допомога нашій обороні – найшвидша і найбільша, якщо подивитися на співвідношення обсягу допомоги та ВВП країни. Дякуємо за всю підтримку», – зазначив президент.



З перших днів повномасштабної війни Естонія засудила росію, надала Україні військову та фінансову допомогу, а також прийняла тисячі біженців.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 2 червня, до Києва з робочим візитом приїхав президент Естонії. Президент України Українивже провів зустріч із естонським колегою у Києві.Глава держави подякував Естонії, яка одна з перших допомогла Україні на початку повномасштабного вторгнення росії.«Естонія серед тих, чия допомога нашій обороні – найшвидша і найбільша, якщо подивитися на співвідношення обсягу допомоги та ВВП країни. Дякуємо за всю підтримку», – зазначив президент.З перших днів повномасштабної війни Естонія засудила росію, надала Україні військову та фінансову допомогу, а також прийняла тисячі біженців.

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