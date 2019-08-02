У Луцьку люди з інвалідністю можуть безкоштовно скористатися автівкою мобільної бригади

У Луцьку автомобілем Ford, переобладнаним для перевезення людей на візочках, є можливість переміщати їх безкоштовно в потрібні місця: чи то медичні заклади, чи центри надання правової та муніципальної допомоги.Про це повідомили в Луцькій міській раді.Начальник управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської радизазначила, що з реалізацією цього проєкту збулась мрія багатьох людей, які пересуваються на інвалідних візочках.«Це – запит людей, які мають різні нозології та мають групи інвалідності, це прохання громадських організацій. І нам вдалося втілити це прохання в життя. В межах проєкту ми маємо можливість також проводити різні заходи та активності. Коли проводимо різні розважальні заходи, особливо дитячі свята, ми завжди чекаємо дітей, а деякі з них не можуть до нас прийти. Тому ми робитимемо дуже великий акцент на тому, щоб діти змогли приїхати до нас, побачити та відчути атмосферу свята, адже ми це робимо для того, аби дитинство у них було трішечки щасливішим», – наголосила вона.Спецавтомобіль одночасно може перевозити двох людей на візочках. Щоб його замовити, звертайтесь за телефонами: 050-14-52-891 та 096-29-50-515.