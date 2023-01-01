У місті на Волині розшукали зниклого хлопчика
Сьогодні, 17:35
Сьогодні, 14 червня, у Нововолинську розшукали зниклу дитину.
Про це повідомили у муніципальній варті/Нововолинськ.
"Сьогодні під час відпрацювання в місті працівниця муніципальної варти звернула увагу на хлопчика, який ходив поміж прилавків на ринку, що на проспекті Перемоги. Дитина перебувала на вулиці без дорослих. Як з’ясувалося, на лінію 102 уже надійшло повідомлення про зникнення хлопця. Спільно з поліцією маленького мандрівника було передано матері", - йдеться в дописі.
Матір хлопчика попередили про відповідальність за неналежний догляд за дитиною.
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Про це повідомили у муніципальній варті/Нововолинськ.
"Сьогодні під час відпрацювання в місті працівниця муніципальної варти звернула увагу на хлопчика, який ходив поміж прилавків на ринку, що на проспекті Перемоги. Дитина перебувала на вулиці без дорослих. Як з’ясувалося, на лінію 102 уже надійшло повідомлення про зникнення хлопця. Спільно з поліцією маленького мандрівника було передано матері", - йдеться в дописі.
Матір хлопчика попередили про відповідальність за неналежний догляд за дитиною.
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