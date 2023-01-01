Окупанти зіткнулися з новою проблемою на фронті

Окупанти зіткнулися з новою проблемою на фронті
Російським загарбникам не вистачає механіків для ремонту пошкодженої останнім часом техніки. В тимчасово окупованому Криму вони залучають автослюсарів з СТО.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Окупанти готуються поповнити нестачу техніки зняттям з консервації старих зразків озброєння. Також росіянам бракує фахівців механіків, які зможуть відновити пошкоджену або застарілу техніку. Тому ворог примусово залучає фахівців з ремонту та обслуговування військової техніки. Зокрема в тимчасово окупованому Криму противник проводить відбір автослюсарів із місцевих СТО», – йдеться у повідомленні.

У Центрі закликали мешканців окупованих територій не співпрацювати з окупаційною адміністрацією.

«Якщо ж вас під примусом і загрозою для життя та здоровʼя залучають до робіт над військовою технікою – радимо скористатися порадами як вивести з ладу автомобіль окупанта, або як знешкодити ворожий танк», – додали в ЦНС.

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Теги: війна, Росія, Україна
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