Окупанти зіткнулися з новою проблемою на фронті

Російським загарбникам не вистачає механіків для ремонту пошкодженої останнім часом техніки. В тимчасово окупованому Криму вони залучають автослюсарів з СТО.Про це повідомляє Центр національного спротиву.«Окупанти готуються поповнити нестачу техніки зняттям з консервації старих зразків озброєння. Також росіянам бракує фахівців механіків, які зможуть відновити пошкоджену або застарілу техніку. Тому ворог примусово залучає фахівців з ремонту та обслуговування військової техніки. Зокрема в тимчасово окупованому Криму противник проводить відбір автослюсарів із місцевих СТО», – йдеться у повідомленні.У Центрі закликали мешканців окупованих територій не співпрацювати з окупаційною адміністрацією.«Якщо ж вас під примусом і загрозою для життя та здоровʼя залучають до робіт над військовою технікою – радимо скористатися порадами як вивести з ладу автомобіль окупанта, або як знешкодити ворожий танк», – додали в ЦНС.