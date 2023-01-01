Добрі новини від ВолиньPost за 14 червня

Вільним людям вільної країни традиційно нагадуємо про добрі новини. Підтримуємо бойових дух, поки наші хлопці та дівчата невпинно просуваються на фронті. Щиро радіємо їхнім успіхам і віримо, що неодмінно переможемо!Сьогодні, 14 червня, добрі новини були такі:Уряд Великої Британії анонсував передачу Україні нової військової допомоги в галузі протиповітряної оборони. У рамках пакета буде поставлено радари для захисту неба, а також зброю та значну кількість боєприпасів.Озброєння вартістю понад 115 млн доларів закуплять найближчими місяцями через міжнародний фонд для України.Юний легкоатлет з Волинівдало представив область на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2008-2009 років народження.Володимирський спортсмен став чемпіоном України зі стрибків у довжину!Міністерство цифрової трансформації оголосило про початок конкурсу Drone Hackathon Anti-Shahеd.Долучитися можуть усі, хто має ідеї розробок для боротьби з ворожими безпілотниками і їх знищення, - повідомляє Gazeta ua, посилаючись на Мінцифри.Переможцю обіцяють контракт на $1 млн.Російська армія втратила близько 217 330 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 217 330 (+680) осіб,- танків ‒ 3 943 (+8) од,- бойових броньованих машин ‒ 7 653 (+11) од,- артилерійських систем – 3 783 (+17) од,- РСЗВ – 603 (+2) од,- засобів ППО ‒ 364 (+1) од,- літаків – 314 (+0) од,- гелікоптерів – 300 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 324 (+15),- крилатих ракет ‒ 1196 (+13),- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 482 (+9) од,- спеціальної техніки ‒ 516 (+5).