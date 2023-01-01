Добрі новини від ВолиньPost за 14 червня
14 червень, 23:15
Вільним людям вільної країни традиційно нагадуємо про добрі новини. Підтримуємо бойових дух, поки наші хлопці та дівчата невпинно просуваються на фронті. Щиро радіємо їхнім успіхам і віримо, що неодмінно переможемо!
Сьогодні, 14 червня, добрі новини були такі:
Велика Британія надішле в Україну засоби ППО
Уряд Великої Британії анонсував передачу Україні нової військової допомоги в галузі протиповітряної оборони. У рамках пакета буде поставлено радари для захисту неба, а також зброю та значну кількість боєприпасів.
Озброєння вартістю понад 115 млн доларів закуплять найближчими місяцями через міжнародний фонд для України.
Волинянин став чемпіоном України зі стрибків у довжину
Юний легкоатлет з Волині Максим Карп’юк вдало представив область на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2008-2009 років народження.
Володимирський спортсмен став чемпіоном України зі стрибків у довжину!
Мінцифри заплатить мільйон доларів тому, хто придумає, як саджати «шахіди»
Міністерство цифрової трансформації оголосило про початок конкурсу Drone Hackathon Anti-Shahеd.
Долучитися можуть усі, хто має ідеї розробок для боротьби з ворожими безпілотниками і їх знищення, - повідомляє Gazeta ua, посилаючись на Мінцифри.
Переможцю обіцяють контракт на $1 млн.
Збройні сили за добу ліквідували 680 окупантів та 8 танків
Російська армія втратила близько 217 330 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 217 330 (+680) осіб,
- танків ‒ 3 943 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7 653 (+11) од,
- артилерійських систем – 3 783 (+17) од,
- РСЗВ – 603 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 364 (+1) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 300 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 324 (+15),
- крилатих ракет ‒ 1196 (+13),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 482 (+9) од,
- спеціальної техніки ‒ 516 (+5).
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Сьогодні, 14 червня, добрі новини були такі:
Велика Британія надішле в Україну засоби ППО
Уряд Великої Британії анонсував передачу Україні нової військової допомоги в галузі протиповітряної оборони. У рамках пакета буде поставлено радари для захисту неба, а також зброю та значну кількість боєприпасів.
Озброєння вартістю понад 115 млн доларів закуплять найближчими місяцями через міжнародний фонд для України.
Волинянин став чемпіоном України зі стрибків у довжину
Юний легкоатлет з Волині Максим Карп’юк вдало представив область на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2008-2009 років народження.
Володимирський спортсмен став чемпіоном України зі стрибків у довжину!
Мінцифри заплатить мільйон доларів тому, хто придумає, як саджати «шахіди»
Міністерство цифрової трансформації оголосило про початок конкурсу Drone Hackathon Anti-Shahеd.
Долучитися можуть усі, хто має ідеї розробок для боротьби з ворожими безпілотниками і їх знищення, - повідомляє Gazeta ua, посилаючись на Мінцифри.
Переможцю обіцяють контракт на $1 млн.
Збройні сили за добу ліквідували 680 окупантів та 8 танків
Російська армія втратила близько 217 330 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 217 330 (+680) осіб,
- танків ‒ 3 943 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7 653 (+11) од,
- артилерійських систем – 3 783 (+17) од,
- РСЗВ – 603 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 364 (+1) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 300 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 324 (+15),
- крилатих ракет ‒ 1196 (+13),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 482 (+9) од,
- спеціальної техніки ‒ 516 (+5).
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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