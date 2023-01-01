Росіяни звели лінію оборони впритул до кордону з Білоруссю





Про це



У моніторинговій групі зауважили, що на супутникових знімках станом на 31 травня російська лінія оборони біля селища Рябіновка Брянської області доходить рівно до кордону з Білоруссю. Вона розташована за 6 кілометрів від кордону з Україною.



Як зазначає "Гаюн", фортифікаційні споруди складаються з протитранспортного рову завширшки приблизно 12 метрів та трьох рядів "зубів дракона", які закінчуються за 300 метрів до кордону з РБ.



Така лінія оборони з'явилася наприкінці грудня-на початку січня 2023 року, уточнює "Гаюн", посилаючись на відповідні супутникові знімки. При цьому на території Білорусі наразі такої лінії оборони не фіксують.



Рейди "РДК" та легіону "Свобода Росії"



Нагадаємо, останні кілька місяців бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії", які допомагають Україні у війні, проводять операції на території Росії. Зокрема, вони вже кілька разів пробиралися до Бєлгородської області.



Військові під час рейдів змогли ліквідувати ворожих солдатів, захопити техніку та навіть взяти полонених. Для оборони росіянам доводилося перекидати частину своїх військ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська армія продовжує зміцнювати свій кордон. Лінію оборони фіксують уже впритул до Білорусі у Брянській області.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".У моніторинговій групі зауважили, що на супутникових знімках станом на 31 травня російська лінія оборони біля селища Рябіновка Брянської області доходить рівно до кордону з Білоруссю. Вона розташована за 6 кілометрів від кордону з Україною.Як зазначає "Гаюн", фортифікаційні споруди складаються з протитранспортного рову завширшки приблизно 12 метрів та трьох рядів "зубів дракона", які закінчуються за 300 метрів до кордону з РБ.Така лінія оборони з'явилася наприкінці грудня-на початку січня 2023 року, уточнює "Гаюн", посилаючись на відповідні супутникові знімки. При цьому на території Білорусі наразі такої лінії оборони не фіксують.Нагадаємо, останні кілька місяців бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії", які допомагають Україні у війні, проводять операції на території Росії. Зокрема, вони вже кілька разів пробиралися до Бєлгородської області.Військові під час рейдів змогли ліквідувати ворожих солдатів, захопити техніку та навіть взяти полонених. Для оборони росіянам доводилося перекидати частину своїх військ.

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