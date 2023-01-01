Закупили на мільярд гривень неякісну амуніцію для ЗСУ: ексзаступник міністра оборони і його підлеглий отримали підозри





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Служба безпеки зібрала масштабну доказову базу, яка свідчить про корупційну діяльність колишнього заступника Міністра оборони України та екскерівника Департаменту державних закупівель цього відомства.



Посадовці причетні до розкрадання бюджетних грошей на закупівлі бронежилетів та зимової форми для підрозділів ЗСУ, які виконують бойові завдання на фронті.



Незаконна діяльність фігурантів завдала збитків державному бюджету України на загальну суму більше 1 млрд грн.



За даними слідства, посадовці оборонного відомства організували оборудку на початку березня 2022 року.



Для її реалізації вони здійснили закупівлю в іноземної фірми майже 3 тис. бронежилетів на понад 130 млн грн. При цьому більше 100 млн грн із цієї суми були привласнені учасниками оборудки.



Товарознавча експертиза, ініційована СБУ встановила, що реальна ринкова вартість цих засобів захисту становить лише 25 млн грн.



Більше того, придбані бронежилети не відповідають заявленому класу захисту.



Також встановлено, що організатори «схеми» провели закупівлю оптової партії неякісних зимових курток і штанів для воїнів ЗСУ на загальну суму 900 млн грн.



Придбане майно не відповідає вимогам використання в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій.



Під час обшуків за місцем роботи і проживання фігурантів виявлено документацію та інші речові докази їхньої незаконної діяльності.



На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили обом колишнім посадовцям про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:



ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем),

ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).

Наразі обидва зловмисники уже знаходяться під вартою за підозрою у схожих злочинах. Так, ексзаступник Міністра оборони раніше отримав ще одну підозру за причетність до закупівель продуктів харчування для ЗСУ за завищеними цінами та неякісної амуніції (ст. 114-1 ККУ). При цьому ексочільник Департаменту знаходиться під вартою за матеріалами СБУ з лютого 2023 року.



Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення.



Завдяки принциповій позиції Служби безпеки, ініційовано заміну придбаних через оборудку неякісних засобів захисту для військовослужбовців Збройних Сил України.



Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ повідомила про підозру ексзаступнику Міністра оборони України та його підлеглому, які привласнили з бюджету більше 1 млрд грн.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Служба безпеки зібрала масштабну доказову базу, яка свідчить про корупційну діяльність колишнього заступника Міністра оборони України та екскерівника Департаменту державних закупівель цього відомства.Посадовці причетні до розкрадання бюджетних грошей на закупівлі бронежилетів та зимової форми для підрозділів ЗСУ, які виконують бойові завдання на фронті.Незаконна діяльність фігурантів завдала збитків державному бюджету України на загальну суму більше 1 млрд грн.За даними слідства, посадовці оборонного відомства організували оборудку на початку березня 2022 року.Для її реалізації вони здійснили закупівлю в іноземної фірми майже 3 тис. бронежилетів на понад 130 млн грн. При цьому більше 100 млн грн із цієї суми були привласнені учасниками оборудки.Товарознавча експертиза, ініційована СБУ встановила, що реальна ринкова вартість цих засобів захисту становить лише 25 млн грн.Більше того, придбані бронежилети не відповідають заявленому класу захисту.Також встановлено, що організатори «схеми» провели закупівлю оптової партії неякісних зимових курток і штанів для воїнів ЗСУ на загальну суму 900 млн грн.Придбане майно не відповідає вимогам використання в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій.Під час обшуків за місцем роботи і проживання фігурантів виявлено документацію та інші речові докази їхньої незаконної діяльності.На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили обом колишнім посадовцям про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем),ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).Наразі обидва зловмисники уже знаходяться під вартою за підозрою у схожих злочинах. Так, ексзаступник Міністра оборони раніше отримав ще одну підозру за причетність до закупівель продуктів харчування для ЗСУ за завищеними цінами та неякісної амуніції (ст. 114-1 ККУ). При цьому ексочільник Департаменту знаходиться під вартою за матеріалами СБУ з лютого 2023 року.Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення.Завдяки принциповій позиції Служби безпеки, ініційовано заміну придбаних через оборудку неякісних засобів захисту для військовослужбовців Збройних Сил України.Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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