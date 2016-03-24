Як не втрапити на гачок шахраїв: у поліції назвали топ-6 злочинних схем

Шахрайська схема № 1: Дзвінки від імені представників банків

Шахрайська схема № 2: Продаж дешевих товарів «з рук в руки»

Шахрайська схема № 3: Грошова реформа

Шахрайська схема № 4: Соціальні виплати під час війни

Шахрайська схема № 5: Вітаємо, ви виграли приз

Шахрайська схема № 6: Ваш родич у біді

Війна в Україні стала підґрунтям для поширення шахрайських схем, заснованих на вразливому емоційному стані та зловживанні вашою довірою. При цьому кмітливість шахраїв виходить за рамки вже добре знайомих українцям та українкам афер, тож з’являються нові способи ошукування.Національна поліція України розповіла про найпоширеніші схеми шахрайств та основні правила безпеки, які допоможуть викрити аферистів.«Вашу карту заблоковано», «З вашого рахунку хочуть списати гроші», «Нові правила під час воєнного стану» – зловмисники, які представляються співробітниками банку, використовують різні способи, аби отримати доступ до ваших банківських карток.Як тільки невідомі просять надати номер картки, пін-код, кодове слово, тризначний номер на звороті картки і термін її дії або ж ввести пароль, який надійшов у СМС, знайте: це № шахраї. Адже навіть в умовах війни справжні співробітники банку ніколи не запитують таку інформацію.1. Покладіть слухавку;2. Повідомте про подію поліцейським за номером 102.Будьте обережними та уважними!Якщо незнайомі люди прийшли до вас і пропонують купити дешеві товари – будьте насторожі. Вони можуть виявитися шахраями. У такий спосіб вони намагаються дізнатися, де ви зберігаєте свої заощадження, а потім непомітно для вас викрасти гроші.1. Насамперед пам’ятайте, що «безкоштовний сир – тільки в мишоловці».2. Не пускайте незнайомців додому;3. Залучіть до розмови сусідів або зателефонуйте родичам: це може відлякати шахраїв;4. Якщо до вас приходили шахраї, повідомте про це поліцейським за номером 102.Якщо до вас навідаються незнайомці і скажуть, що у зв’язку з проведенням грошової реформи треба замінити старі купюри на нові, знайте: це – 100% шахраї. У такий спосіб вони намагаються привласнити всі ваші заощадження.1. Не довіряйте незнайомцям і не пускайте їх у свою домівку;2. Розкажіть про візит родичам.3. Завжди радьтеся з тими, кому довіряєте;4. Якщо до вас приходили шахраї, повідомте про це поліцейським за номером 102.«Під час війни ви можете отримати соціальну допомогу». Такі смс-повідомлення про отримання різноманітних виплат від органів влади або благодійних фондів можуть надсилати шахраї.Вони просять вас надати їм таку інформацію: ваші анкетні дані, номер картки, пін-код, кодове слово, тризначний номер на звороті картки і термін її дії. Однак, пам’ятайте, що назвавши ці дані, ви надаєте шахраям доступ до вашого рахунку, тож вони можуть вкрасти всі ваші заощадження.1. Покладіть слухавку;2. Зверніться до своїх родичів або представників влади і перевірте, чи дійсно ви можете отримати такі виплати;3. Якщо вам телефонували шахраї, повідомте про це поліцейським за номером 102.Якщо вам дзвонять незнайомці та запевняють, що ви виграли якийсь приз, не поспішайте виконувати всі їхні настанови, адже це можуть бути шахраї. Зазвичай у надісланому смс аферистів вказаний номер, за яким можна отримати детальну інформацію.Коли ви телефонуєте, вам розповідають умови, які потрібно виконати, щоб отримати «приз». Як правило, вам пропонують сплатити 1% від вартості виграного товару. Але як тільки ви це зробите, незнайомці перестають виходити на зв'язок і зникають. Пам’ятайте: так діють шахраї!1. Подумайте, чи брали ви участь у акціях чи конкурсах;2. Не перераховуйте гроші незнайомцям;3. Якщо вам телефонували шахраї, повідомте про це поліцейським за номером 102.Якщо вам телефонують (часто вночі або вранці) та повідомляють, що родич потрапив у біду, і просять передати гроші – це шахрайство. Зловмисники можуть видавати себе за сина/дочку, онука/онучку, які начебто потрапили у біду (скоїли ДТП, опинилися у поліції тощо).А можуть представлятися лікарями або поліцейськими і пропонувати свою допомогу у вирішенні проблеми за винагороду, яка може становити від тисячі до десятків тисяч гривень, а інколи – навіть кілька тисяч доларів США. Пам’ятайте: так діють шахраї!1. Покладіть слухавку;2. Перевірте, де ваш родич;3. Повідомте про подію поліцейським за номером 102.