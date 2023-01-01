У Луцьку рятувальники вчилися працювати на новому 45-метровому підйомнику. ФОТО

У Луцьку рятувальники вчилися працювати на новому 45-метровому підйомнику. ФОТО
У Луцьку рятувальники провели навчання з роботи на новітньому колінчастому підйомнику АКП-45, отриманому за сприяння німецької гуманітарної місії.

Про це у вівторок, 20 червня, повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.

Рятувальники відпрацювали алгоритм розгортання підйомника на максимальну висоту в 45 метрів, провели навчання особового складу з виконання завдань за призначенням на висоті, здійснення керування спецтехнікою та вивчили особливості її експлуатації.

Після навчань техніка буде слугувати для максимально ефективного виконання завдань з гасіння пожеж і порятунку людей в умовах надзвичайних ситуацій підрозділами пожежно-рятувальної служби Волині.

У Луцьку рятувальники вчилися працювати на новому 45-метровому підйомнику. ФОТО


У Луцьку рятувальники вчилися працювати на новому 45-метровому підйомнику. ФОТО


У Луцьку рятувальники вчилися працювати на новому 45-метровому підйомнику. ФОТО



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Теги: рятувальники, Луцьк
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