У Луцьку рятувальники вчилися працювати на новому 45-метровому підйомнику. ФОТО

У Луцьку рятувальники провели навчання з роботи на новітньому колінчастому підйомнику АКП-45, отриманому за сприяння німецької гуманітарної місії.Про це у вівторок, 20 червня, повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.Рятувальники відпрацювали алгоритм розгортання підйомника на максимальну висоту в 45 метрів, провели навчання особового складу з виконання завдань за призначенням на висоті, здійснення керування спецтехнікою та вивчили особливості її експлуатації.Після навчань техніка буде слугувати для максимально ефективного виконання завдань з гасіння пожеж і порятунку людей в умовах надзвичайних ситуацій підрозділами пожежно-рятувальної служби Волині.