3 бестселери Vichy, які варті вашої уваги*

3 бестселери Vichy, які варті вашої уваги*
Щоб підтримувати еластичність шкіри, природний блиск на обличчі та яскравість локонів, треба правильно підбирати косметику. Це стосується доглядових і декоративних засобів. Гарний варіант – Vichy виробник дерматокосметики, перевірений роками. Його продукція забезпечує правильний догляд за шкірою з багатоетапними елементами. Також лінійки продуктів спрямовані на догляд за волоссям, підтримку його природних властивостей тощо.

Кератолітичний шампунь DERCOS


Якщо вас турбує лущення та свербіння шкіри голови, для вас ідеально підійде шампунь PSOlution з лінійки Dercos. Його особливості:

- гіпоалергенна форма;
- відновлення живильного балансу шкіри;
- м’яке й делікатне відлущування.

У складі присутня саліцилова кислота, що прибирає роздратування й має антибактеріальний ефект. Також тут є гліцерин, який зволожує волосся та пом’якшує їх.

Протисонцевий крем Capital Soleil


Ідеальний засіб влітку – крем, що має високий рівень захисту від ультрафіолетового випромінювання. Capital Soleil має SPF50+, що забезпечує максимально можливий захист від поганого впливу сонця та фотостаріння. Наносити його можна у будь-який сезон, а активні інгредієнти не дають з’являтися зморшкам, пептидам та іншим наслідкам ультрафіолету.

Головна перевага – універсальність. Крем підходить для всіх типів шкіри, адже має легку текстуру. Його користь доведена дерматологічним контролем.

Активний денний крем Neovadiol


Neovadiol – це крем, що бореться з віковими проявами, покращує стан шкіри та збільшує її пружність. Часто його треба застосовувати при менопаузі, коли гормони занадто непередбачувані. Інструментальний тест доводить, що через чотири години після використання шкіра стає на 22% еластичнішою і на 44% збільшується зволоження.

Антивіковий Neovadiol покращує щільність дерми, що впливає на пружність і живлення. Цей засіб підходить людям з чутливою шкірою, адже має гіпоалергенні компоненти. Внаслідок його використання покращуються природні процеси в дермі, які зазвичай з віком уповільнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Vichy, косметика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
3 бестселери Vichy, які варті вашої уваги*
Сьогодні, 11:35
Має 42 онуки і правнуки: на Волині довгожителька відзначила 95-ліття
Сьогодні, 11:25
За вирощування конопель волинянину загрожує до 7 років позбавлення волі
Сьогодні, 11:15
Намагався зірвати контрудари бригади ЗСУ під Бахмутом. СБУ затримала жителя Донеччини
Сьогодні, 11:00
У Луцьку розшукали водія, який скоїв ДТП і втік
Сьогодні, 10:40
Схожі новини
Чим особлива косметика Cosmedix* Чим особлива косметика Cosmedix*
28 квітень, 13:20
Як взимку допомогти сухій шкірі обличчя* Як взимку допомогти сухій шкірі обличчя*
20 грудень, 2022, 13:21
«Світ краси»: у Луцьку відкрили магазин якісної косметики та вишуканих аксесуарів* «Світ краси»: у Луцьку відкрили магазин якісної косметики та вишуканих аксесуарів*
13 липень, 2021, 14:25
Догляд за обличчям: крок за кроком* Догляд за обличчям: крок за кроком*
09 червень, 2021, 19:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
3 бестселери Vichy, які варті вашої уваги*
Сьогодні, 11:35
 0
Має 42 онуки і правнуки: на Волині довгожителька відзначила 95-ліття
Сьогодні, 11:25
 0
За вирощування конопель волинянину загрожує до 7 років позбавлення волі
Сьогодні, 11:15
 0
Намагався зірвати контрудари бригади ЗСУ під Бахмутом. СБУ затримала жителя Донеччини
Сьогодні, 11:00
 0
У Луцьку розшукали водія, який скоїв ДТП і втік
Сьогодні, 10:40
 0
Медіа
відео
1/8