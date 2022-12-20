3 бестселери Vichy, які варті вашої уваги*





Кератолітичний шампунь DERCOS

Якщо вас турбує лущення та свербіння шкіри голови, для вас ідеально підійде шампунь PSOlution з лінійки Dercos. Його особливості:



- гіпоалергенна форма;

- відновлення живильного балансу шкіри;

- м’яке й делікатне відлущування.



У складі присутня саліцилова кислота, що прибирає роздратування й має антибактеріальний ефект. Також тут є гліцерин, який зволожує волосся та пом’якшує їх.



Протисонцевий крем Capital Soleil

Ідеальний засіб влітку – крем, що має високий рівень захисту від ультрафіолетового випромінювання. Capital Soleil має SPF50+, що забезпечує максимально можливий захист від поганого впливу сонця та фотостаріння. Наносити його можна у будь-який сезон, а активні інгредієнти не дають з’являтися зморшкам, пептидам та іншим наслідкам ультрафіолету.



Головна перевага – універсальність. Крем підходить для всіх типів шкіри, адже має легку текстуру. Його користь доведена дерматологічним контролем.



Активний денний крем Neovadiol

Neovadiol – це крем, що бореться з віковими проявами, покращує стан шкіри та збільшує її пружність. Часто його треба застосовувати при менопаузі, коли гормони занадто непередбачувані. Інструментальний тест доводить, що через чотири години після використання шкіра стає на 22% еластичнішою і на 44% збільшується зволоження.



Антивіковий Neovadiol покращує щільність дерми, що впливає на пружність і живлення. Цей засіб підходить людям з чутливою шкірою, адже має гіпоалергенні компоненти. Внаслідок його використання покращуються природні процеси в дермі, які зазвичай з віком уповільнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Щоб підтримувати еластичність шкіри, природний блиск на обличчі та яскравість локонів, треба правильно підбирати косметику. Це стосується доглядових і декоративних засобів. Гарний варіант – Vichy виробник дерматокосметики, перевірений роками. Його продукція забезпечує правильний догляд за шкірою з багатоетапними елементами. Також лінійки продуктів спрямовані на догляд за волоссям, підтримку його природних властивостей тощо.Якщо вас турбує лущення та свербіння шкіри голови, для вас ідеально підійде шампунь PSOlution з лінійки Dercos. Його особливості:- гіпоалергенна форма;- відновлення живильного балансу шкіри;- м’яке й делікатне відлущування.У складі присутня саліцилова кислота, що прибирає роздратування й має антибактеріальний ефект. Також тут є гліцерин, який зволожує волосся та пом’якшує їх.Ідеальний засіб влітку – крем, що має високий рівень захисту від ультрафіолетового випромінювання. Capital Soleil має SPF50+, що забезпечує максимально можливий захист від поганого впливу сонця та фотостаріння. Наносити його можна у будь-який сезон, а активні інгредієнти не дають з’являтися зморшкам, пептидам та іншим наслідкам ультрафіолету.Головна перевага – універсальність. Крем підходить для всіх типів шкіри, адже має легку текстуру. Його користь доведена дерматологічним контролем.Neovadiol – це крем, що бореться з віковими проявами, покращує стан шкіри та збільшує її пружність. Часто його треба застосовувати при менопаузі, коли гормони занадто непередбачувані. Інструментальний тест доводить, що через чотири години після використання шкіра стає на 22% еластичнішою і на 44% збільшується зволоження.Антивіковий Neovadiol покращує щільність дерми, що впливає на пружність і живлення. Цей засіб підходить людям з чутливою шкірою, адже має гіпоалергенні компоненти. Внаслідок його використання покращуються природні процеси в дермі, які зазвичай з віком уповільнюються.

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