На Київщині уламки дронів пошкодили житлові будинки
Сьогодні, 10:25
Під час нічної атаки Росії 20 червня уламки збитих дронів Shahed впали на Київську область та пошкодили кілька приватних будинків. Крім того, є пошкодження нежитлових споруд.
Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.
Кравченко зазначив, що ворог атакував Київську область дронами в кілька хвиль, повітряна тривога тривала понад чотири години.
«За оперативною інформацією, внаслідок атаки на території одного з районів пошкоджено нежитлові споруди та кілька приватних будинків», – повідомив голова ОВА.
Він додав, що через падіння уламків зафіксовано горіння трав'яної підстилки. Жертв та постраждалих через нічну ракетну атаку немає.
Крім того, уночі російські окупанти завдали удару по Запоріжжю балістикою – ракетами «Іскандер-М»/С-300.
А у Львові ворог цієї ночі поцілив у критичну інфраструктуру.
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Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.
Кравченко зазначив, що ворог атакував Київську область дронами в кілька хвиль, повітряна тривога тривала понад чотири години.
«За оперативною інформацією, внаслідок атаки на території одного з районів пошкоджено нежитлові споруди та кілька приватних будинків», – повідомив голова ОВА.
Він додав, що через падіння уламків зафіксовано горіння трав'яної підстилки. Жертв та постраждалих через нічну ракетну атаку немає.
Крім того, уночі російські окупанти завдали удару по Запоріжжю балістикою – ракетами «Іскандер-М»/С-300.
А у Львові ворог цієї ночі поцілив у критичну інфраструктуру.
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