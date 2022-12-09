На території психоневрологічного інтернату на Волині збудують капличку
Сьогодні, 09:55
У місті Берестечко на Волині, на території психоневрологічного інтернату зведуть капличку.
Про це повідомили у Волинській єпархії Православної Церкви України.
"Для задоволення релігійних потреб мешканців цього закладу, що в Горохівському деканаті (Луцький р-н), будуватимуть церковцю. За повідомленням у фейсбуці настоятеля собору Святої Трійці Берестечка протоієрея Миколи Качмаря, з благословення митрополита Луцького і Волинського Михаїла, молебень на освячення місця під будівництво очолив митрополит Вінницький і Барський Симеон. На запрошення директора інтернату Віталія Клемби, за почином якого споруджуватимуть святиню, архієрей відвідав цей заклад. Тут постійно проживають особи, які потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування", - йдеться в дописі.
Також зазначається, що цього дня для гостей організували концерт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Волинській єпархії Православної Церкви України.
"Для задоволення релігійних потреб мешканців цього закладу, що в Горохівському деканаті (Луцький р-н), будуватимуть церковцю. За повідомленням у фейсбуці настоятеля собору Святої Трійці Берестечка протоієрея Миколи Качмаря, з благословення митрополита Луцького і Волинського Михаїла, молебень на освячення місця під будівництво очолив митрополит Вінницький і Барський Симеон. На запрошення директора інтернату Віталія Клемби, за почином якого споруджуватимуть святиню, архієрей відвідав цей заклад. Тут постійно проживають особи, які потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування", - йдеться в дописі.
Також зазначається, що цього дня для гостей організували концерт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На території психоневрологічного інтернату на Волині збудують капличку
Сьогодні, 09:55
На Волині помер вчитель, який 44 роки свого життя віддав школі
Сьогодні, 09:29
Курс валют у Луцьку 20 червня
Сьогодні, 09:04
За минулу добу ЗСУ ліквідували понад тисячу російських вояк
Сьогодні, 09:00
Медіа