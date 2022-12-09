На території психоневрологічного інтернату на Волині збудують капличку

На території психоневрологічного інтернату на Волині збудують капличку
У місті Берестечко на Волині, на території психоневрологічного інтернату зведуть капличку.

Про це повідомили у Волинській єпархії Православної Церкви України.

"Для задоволення релігійних потреб мешканців цього закладу, що в Горохівському деканаті (Луцький р-н), будуватимуть церковцю. За повідомленням у фейсбуці настоятеля собору Святої Трійці Берестечка протоієрея Миколи Качмаря, з благословення митрополита Луцького і Волинського Михаїла, молебень на освячення місця під будівництво очолив митрополит Вінницький і Барський Симеон. На запрошення директора інтернату Віталія Клемби, за почином якого споруджуватимуть святиню, архієрей відвідав цей заклад. Тут постійно проживають особи, які потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування", - йдеться в дописі.

Також зазначається, що цього дня для гостей організували концерт.

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Теги: психоневрологічний інтернат, капличка, будівництво
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