Курс валют у Луцьку 20 червня





Про це повідомляє Говерла.



Євро купують за 40.60, а продають за – 40.80.



Щодо польського злотого, то його купують за 9.03, а продають за 9,15.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 20 червня готівковий курс долара становить 37.10, продають його за 37.40.Про це повідомляє Говерла.Євро купують за 40.60, а продають за – 40.80.Щодо польського злотого, то його купують за 9.03, а продають за 9,15.

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