Курс валют у Луцьку 20 червня
Сьогодні, 09:04
20 червня готівковий курс долара становить 37.10, продають його за 37.40.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.60, а продають за – 40.80.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.03, а продають за 9,15.
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.60, а продають за – 40.80.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.03, а продають за 9,15.
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