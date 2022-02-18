У Луцьку не дозволили будувати житлові будинки вздовж колій





Рішення ухвалили під час засідання сесії Луцької міської ради, - пишуть



На розгляд депутатів винесли проєкт рішення про надання дозволу на розроблення проєкту внесення змін до детального плану території району вулиці Клима Савура у місті Луцьку.



В Луцьку міську раду звернулось ТОВ «Привокзальний квартал» з проханням внести зміни до детального плану території району вулиці Клима Савура у місті Луцьку в зв’язку зі зміною планувальних рішень забудови земельної ділянки.



Як зазначив директор департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами Веніамін Туз, мова йде про територію, де розміщені гаражі. Їхній власник хоче змінити план території, аби там дозволили житлову забудову.



Депутати рішення не підтримали.

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