У Луцьку патрульні супроводили до лікарні сім’ю з немовлям, яке потребувало допомоги медиків. ВІДЕО
Сьогодні, 13:40
Волинські патрульні супроводили до лікарні сім’ю з маленькою дитиною, яка потребувала негайної допомоги лікарів.
Про це повідомляють у патрульній поліції Волинської області.
Учора, близько 22-ї години, на вулиці Рівненській патрульні помітили автомобіль, який, попри пізню годину, рухався з вимкненим ближнім світлом фар. Інспектори зупинили автівку.
У транспортному засобі перебувала сім’я з малюком. Як виявилося, немовля мало високу температуру, почувалося зле та потребувало невідкладної допомоги медиків. Тож родина саме їхала до лікарні.
Водій пояснив, що, аби доставити малюка в медзаклад, взяв у товариша автомобіль, саме тому не розібрався з автомобільними девайсами і через хвилювання навіть не помітив, що рухається з вимкненим ближнім світлом.
Керманич попросив інспекторів Миколу Омельчука та Віталія Гусарука допомогти швидше дістатися до місця призначення. Тож патрульні ввімкнули маячки та звуковий сигнал і оперативно супроводили автомобіль з немовлям до лікарні.
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Про це повідомляють у патрульній поліції Волинської області.
Учора, близько 22-ї години, на вулиці Рівненській патрульні помітили автомобіль, який, попри пізню годину, рухався з вимкненим ближнім світлом фар. Інспектори зупинили автівку.
У транспортному засобі перебувала сім’я з малюком. Як виявилося, немовля мало високу температуру, почувалося зле та потребувало невідкладної допомоги медиків. Тож родина саме їхала до лікарні.
Водій пояснив, що, аби доставити малюка в медзаклад, взяв у товариша автомобіль, саме тому не розібрався з автомобільними девайсами і через хвилювання навіть не помітив, що рухається з вимкненим ближнім світлом.
Керманич попросив інспекторів Миколу Омельчука та Віталія Гусарука допомогти швидше дістатися до місця призначення. Тож патрульні ввімкнули маячки та звуковий сигнал і оперативно супроводили автомобіль з немовлям до лікарні.
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