Депутат селищної ради на Волині склав повноваження

Депутат селищної ради на Волині склав повноваження
Депутат Любешівської селищної ради Анатолій Якимчик склав повноваження.

Про це повідомляє Любешівська громада.

Під час позачергової сорок третьої сесії селищної ради, яка відбулася у середу, 28 червня 2023 року, було достроково припинено депутатські повноваження Якимчика Анатолія Вікторовича, голови фракції «Сила і честь».

Підставою слугувала особиста заява депутата про припинення ним депутатських повноважень.

Водночас Анатолій Якимчик вибув зі складу постійної комісії Любешівської селищної ради з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.

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Теги: склав повноваження, депутат, Волинь
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