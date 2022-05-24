Депутат селищної ради на Волині склав повноваження
Сьогодні, 13:52
Депутат Любешівської селищної ради Анатолій Якимчик склав повноваження.
Про це повідомляє Любешівська громада.
Під час позачергової сорок третьої сесії селищної ради, яка відбулася у середу, 28 червня 2023 року, було достроково припинено депутатські повноваження Якимчика Анатолія Вікторовича, голови фракції «Сила і честь».
Підставою слугувала особиста заява депутата про припинення ним депутатських повноважень.
Водночас Анатолій Якимчик вибув зі складу постійної комісії Любешівської селищної ради з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.
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Про це повідомляє Любешівська громада.
Під час позачергової сорок третьої сесії селищної ради, яка відбулася у середу, 28 червня 2023 року, було достроково припинено депутатські повноваження Якимчика Анатолія Вікторовича, голови фракції «Сила і честь».
Підставою слугувала особиста заява депутата про припинення ним депутатських повноважень.
Водночас Анатолій Якимчик вибув зі складу постійної комісії Любешівської селищної ради з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.
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