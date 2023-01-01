Президент Польщі Дуда з неоголошеним візитом прибув до Києва
Сьогодні, 14:30
Президент Польщі Анджей Дуда прибув із візитом до Києва.
Про це повідомили в Канцелярії президента Польщі, пише Громадське.
Як зазначається, Дуда приїхав на зустріч із президентом Володимиром Зеленський, пов'язаною зі святкуванням Дня Конституції України, а також консультаціями щодо поточної ситуації на фронті. Зокрема, Дуда та Зеленський будуть обговорювати загрози російської атаки на Запорізьку АЕС і підготовку до липневого саміту НАТО.
Нагадаємо, зранку з неоголошеним візитом до Києва прибув президент Литви Ґітанас Науседа. Глава Литви обговорить із Зеленським порядок денний саміту НАТО у Вільнюсі в липні, а також питання переговорів України про членство в Європейському Союзі, допомогу Литви та Європейського Союзу Україні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в Канцелярії президента Польщі, пише Громадське.
Як зазначається, Дуда приїхав на зустріч із президентом Володимиром Зеленський, пов'язаною зі святкуванням Дня Конституції України, а також консультаціями щодо поточної ситуації на фронті. Зокрема, Дуда та Зеленський будуть обговорювати загрози російської атаки на Запорізьку АЕС і підготовку до липневого саміту НАТО.
Нагадаємо, зранку з неоголошеним візитом до Києва прибув президент Литви Ґітанас Науседа. Глава Литви обговорить із Зеленським порядок денний саміту НАТО у Вільнюсі в липні, а також питання переговорів України про членство в Європейському Союзі, допомогу Литви та Європейського Союзу Україні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В окупації росіяни масово затримують неповнолітніх, – ЦНС
Сьогодні, 14:59
Президент Польщі Дуда з неоголошеним візитом прибув до Києва
Сьогодні, 14:30
Рада збільшила виплати та відпустки військовим
Сьогодні, 14:08
Депутат селищної ради на Волині склав повноваження
Сьогодні, 13:52
У Луцьку патрульні супроводили до лікарні сім’ю з немовлям, яке потребувало допомоги медиків. ВІДЕО
Сьогодні, 13:40
Медіа