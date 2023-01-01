Президент Польщі Дуда з неоголошеним візитом прибув до Києва

Президент Польщі Дуда з неоголошеним візитом прибув до Києва
Президент Польщі Анджей Дуда прибув із візитом до Києва.

Про це повідомили в Канцелярії президента Польщі, пише Громадське.

Як зазначається, Дуда приїхав на зустріч із президентом Володимиром Зеленський, пов'язаною зі святкуванням Дня Конституції України, а також консультаціями щодо поточної ситуації на фронті. Зокрема, Дуда та Зеленський будуть обговорювати загрози російської атаки на Запорізьку АЕС і підготовку до липневого саміту НАТО.

Нагадаємо, зранку з неоголошеним візитом до Києва прибув президент Литви Ґітанас Науседа. Глава Литви обговорить із Зеленським порядок денний саміту НАТО у Вільнюсі в липні, а також питання переговорів України про членство в Європейському Союзі, допомогу Литви та Європейського Союзу Україні.

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Теги: Росія, Україна, війна, Дуда
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