Президент Польщі Дуда з неоголошеним візитом прибув до Києва

Анджей Дуда прибув із візитом до Києва.



Про це повідомили в Канцелярії президента Польщі, пише



Як зазначається, Дуда приїхав на зустріч із президентом Володимиром Зеленський, пов'язаною зі святкуванням Дня Конституції України, а також консультаціями щодо поточної ситуації на фронті. Зокрема, Дуда та Зеленський будуть обговорювати загрози російської атаки на Запорізьку АЕС і підготовку до липневого саміту НАТО.



Нагадаємо, зранку з неоголошеним візитом до Києва прибув президент Литви Ґітанас Науседа. Глава Литви обговорить із Зеленським порядок денний саміту НАТО у Вільнюсі в липні, а також питання переговорів України про членство в Європейському Союзі, допомогу Литви та Європейського Союзу Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Польщіприбув із візитом до Києва.Про це повідомили в Канцелярії президента Польщі, пише Громадське Як зазначається, Дуда приїхав на зустріч із президентом, пов'язаною зі святкуванням Дня Конституції України, а також консультаціями щодо поточної ситуації на фронті. Зокрема, Дуда та Зеленський будуть обговорювати загрози російської атаки на Запорізьку АЕС і підготовку до липневого саміту НАТО.Нагадаємо, зранку з неоголошеним візитом до Києва прибув президент Литви. Глава Литви обговорить ізпорядок денний саміту НАТО у Вільнюсі в липні, а також питання переговорів України про членство в Європейському Союзі, допомогу Литви та Європейського Союзу Україні.

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