В окупації росіяни масово затримують неповнолітніх, – ЦНС

В окупації росіяни масово затримують неповнолітніх, – ЦНС
Окупанти затримують дітей на тимчасово окупованих територіях, аби тиснути на їхніх батьків.

Про це повідомляють у пресслужбі Центру національного спротиву.

"Батькам затриманих погрожують позбавленням батьківських прав та депортацією дітей до росії. Причиною затримань, фактично, є боротьба з дітьми, які проявляють українську позицію. Зокрема через те, що молодь на ТОТ постійно відвідує українські інтернет-ресурси, у школах веде суперечки з учителями щодо дій рф.

Такі цинічні затримання є одним з елементів тиску на батьків, які не хочуть оформлювати російський «паспорт»", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформаторами російських силовиків є радники директорів шкіл з ідеології. Така посада була введена на ТОТ, її займають росіяни.

"Якщо ви маєте інформацію щодо таких осіб – повідомляйте про них у наш чат-бот", - наголошують у ЦНС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині вручили посмертні нагороди рідним загиблих на війні Героїв Богдана Лебедя та Юрія Лукашука
Сьогодні, 15:58
Загинули двоє дорослих та 4-річна дитина: волинянин за смертельну ДТП отримав 6 років тюрми
Сьогодні, 15:10
В окупації росіяни масово затримують неповнолітніх, – ЦНС
Сьогодні, 14:59
Президент Польщі Дуда з неоголошеним візитом прибув до Києва
Сьогодні, 14:30
Рада збільшила виплати та відпустки військовим
Сьогодні, 14:08
Схожі новини
Ексголова сільради на Київщині закликав своїх підлеглих здаватися росіянам, – СБУ Ексголова сільради на Київщині закликав своїх підлеглих здаватися росіянам, – СБУ
Сьогодні, 16:10
На Волині вручили посмертні нагороди рідним загиблих на війні Героїв Богдана Лебедя та Юрія Лукашука На Волині вручили посмертні нагороди рідним загиблих на війні Героїв Богдана Лебедя та Юрія Лукашука
Сьогодні, 15:58
Президент Польщі Дуда з неоголошеним візитом прибув до Києва Президент Польщі Дуда з неоголошеним візитом прибув до Києва
Сьогодні, 14:30
Рада збільшила виплати та відпустки військовим Рада збільшила виплати та відпустки військовим
Сьогодні, 14:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ексголова сільради на Київщині закликав своїх підлеглих здаватися росіянам, – СБУ
Сьогодні, 16:10
 0
На Волині вручили посмертні нагороди рідним загиблих на війні Героїв Богдана Лебедя та Юрія Лукашука
Сьогодні, 15:58
 0
Загинули двоє дорослих та 4-річна дитина: волинянин за смертельну ДТП отримав 6 років тюрми
Сьогодні, 15:10
 0
В окупації росіяни масово затримують неповнолітніх, – ЦНС
Сьогодні, 14:59
 0
Президент Польщі Дуда з неоголошеним візитом прибув до Києва
Сьогодні, 14:30
 0
Медіа
відео
1/8