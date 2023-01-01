В окупації росіяни масово затримують неповнолітніх, – ЦНС





Про це



"Батькам затриманих погрожують позбавленням батьківських прав та депортацією дітей до росії. Причиною затримань, фактично, є боротьба з дітьми, які проявляють українську позицію. Зокрема через те, що молодь на ТОТ постійно відвідує українські інтернет-ресурси, у школах веде суперечки з учителями щодо дій рф.



Такі цинічні затримання є одним з елементів тиску на батьків, які не хочуть оформлювати російський «паспорт»", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що інформаторами російських силовиків є радники директорів шкіл з ідеології. Така посада була введена на ТОТ, її займають росіяни.



"Якщо ви маєте інформацію щодо таких осіб – повідомляйте про них у наш чат-бот", -

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти затримують дітей на тимчасово окупованих територіях, аби тиснути на їхніх батьків.Про це повідомляють у пресслужбі Центру національного спротиву."Батькам затриманих погрожують позбавленням батьківських прав та депортацією дітей до росії. Причиною затримань, фактично, є боротьба з дітьми, які проявляють українську позицію. Зокрема через те, що молодь на ТОТ постійно відвідує українські інтернет-ресурси, у школах веде суперечки з учителями щодо дій рф.Такі цинічні затримання є одним з елементів тиску на батьків, які не хочуть оформлювати російський «паспорт»", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що інформаторами російських силовиків є радники директорів шкіл з ідеології. Така посада була введена на ТОТ, її займають росіяни."Якщо ви маєте інформацію щодо таких осіб – повідомляйте про них у наш чат-бот", - наголошують у ЦНС.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію