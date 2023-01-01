В окупації росіяни масово затримують неповнолітніх, – ЦНС
Сьогодні, 14:59
Окупанти затримують дітей на тимчасово окупованих територіях, аби тиснути на їхніх батьків.
Про це повідомляють у пресслужбі Центру національного спротиву.
"Батькам затриманих погрожують позбавленням батьківських прав та депортацією дітей до росії. Причиною затримань, фактично, є боротьба з дітьми, які проявляють українську позицію. Зокрема через те, що молодь на ТОТ постійно відвідує українські інтернет-ресурси, у школах веде суперечки з учителями щодо дій рф.
Такі цинічні затримання є одним з елементів тиску на батьків, які не хочуть оформлювати російський «паспорт»", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформаторами російських силовиків є радники директорів шкіл з ідеології. Така посада була введена на ТОТ, її займають росіяни.
"Якщо ви маєте інформацію щодо таких осіб – повідомляйте про них у наш чат-бот", - наголошують у ЦНС.
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Про це повідомляють у пресслужбі Центру національного спротиву.
"Батькам затриманих погрожують позбавленням батьківських прав та депортацією дітей до росії. Причиною затримань, фактично, є боротьба з дітьми, які проявляють українську позицію. Зокрема через те, що молодь на ТОТ постійно відвідує українські інтернет-ресурси, у школах веде суперечки з учителями щодо дій рф.
Такі цинічні затримання є одним з елементів тиску на батьків, які не хочуть оформлювати російський «паспорт»", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформаторами російських силовиків є радники директорів шкіл з ідеології. Така посада була введена на ТОТ, її займають росіяни.
"Якщо ви маєте інформацію щодо таких осіб – повідомляйте про них у наш чат-бот", - наголошують у ЦНС.
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