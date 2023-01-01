На Волині вручили посмертні нагороди рідним загиблих на війні Героїв Богдана Лебедя та Юрія Лукашука





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Відзнаки родинам передав начальник Першого відділу Ковельського районного центру комплектування та соціальної підтримки підполковник Василь Дмитрук.



Указом Президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно) нагородили військовослужбовця Богдана Лебедя. Нагороду вручено матері Наталії Олександрівні.



Високу нагороду – почесний нагрудний знак «Сталевий хрест» від Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного отримав(посмертно) також Юрій Лукашук. Нагороду вручено матері Надії Володимирівні.



"Ми всі перед ними в боргу, ми повинні пам’ятати їх прізвища, адже вони полягли за українську державність. Ми завжди будемо вдячні всім, хто до останнього подиху лишився вірним присязі. Вклоняємось перед кожною родиною, кожною матір’ю, батьком, дружиною, сином та донькою наших незламних хлопців, яких так і не дочекалися вдома. Ми обов’язково переможемо заради світлої пам’яті полеглих воїнів та мирного майбутнього. Вічна пам'ять Героям!" - наголосили у громаді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Родинам загиблих військових з Вишнівської громади передали державні нагороди. Церемонія відбулася 28 червня у Вишнівській сільській раді.Про це повідомили у громаді.Відзнаки родинам передав начальник Першого відділу Ковельського районного центру комплектування та соціальної підтримки підполковникУказом Президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно) нагородили військовослужбовця. Нагороду вручено матеріВисоку нагороду – почесний нагрудний знак «Сталевий хрест» від Головнокомандувача Збройних сил Україниотримав(посмертно) також. Нагороду вручено матері"Ми всі перед ними в боргу, ми повинні пам’ятати їх прізвища, адже вони полягли за українську державність. Ми завжди будемо вдячні всім, хто до останнього подиху лишився вірним присязі. Вклоняємось перед кожною родиною, кожною матір’ю, батьком, дружиною, сином та донькою наших незламних хлопців, яких так і не дочекалися вдома. Ми обов’язково переможемо заради світлої пам’яті полеглих воїнів та мирного майбутнього. Вічна пам'ять Героям!" - наголосили у громаді.

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