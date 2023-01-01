Лікарка з Луцька розповіла, чому важливий сонцезахист і який засіб вибрати
Сьогодні, 16:40
Купуючи сонцезахисні засоби, люди здебільшого вдаються до крайнощів. Хтось використовує санскрин впродовж усього року, а хтось нехтує ним навіть улітку. Та нині мережа просто рясніє рекламою кремів з SPF.
Журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost вирішили з’ясувати, коли саме варто захищатися від сонця і як вибрати для себе комфортний засіб.
SPF у косметиці
SPF (sun protection factor) – це фактор захисту від UVB-випромінювання. Число, що стоїть поруч із цією абревіатурою, вказує на дозу B-променів, яку може отримати людина без загрози опіку. Наприклад, SPF 15 нейтралізує 93% UVB-променів, а SPF 50 – 98%.
За словами лікарки-дерматологині КП «Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади» Оксани Лаптєвої, сонцезахисні засоби – не вигадка маркетологів: ними дійсно варто користуватися навіть узимку. Річ у тім, що й у холодну пору сонячне проміння нікуди не зникає. Проте зауважує: слід зважати на індекс ультрафіолету.
«Якщо значення УФ-індексу – 0-2, достатньо буде засобу із SPF 15. Відстежувати рівень УФ можна за допомогою спеціальних додатків у смартфоні або на сайті з прогнозом погоди. Якщо індекс більший – SPF 50 і більше», – зазначає дерматологиня.
Кому потрібен сонцезахист
Тривале перебування на сонці може спричинити гіперпігментацію, прискорити фотостаріння шкіри і навіть підвищити ризик утворення злоякісних пухлин, зокрема меланоми. Тож захищатися від сонця потрібно всім без винятку. Однак є категорія людей, яка потребує однаково високий рівень захисту впродовж усього року.
У так званій групі ризику люди, які:
• мають меланодермію (вроджене або набуте захворювання, обумовлене порушенням пігментоутворення в шкірі – ред.);
• мають світлу шкіру та волосся;
• приймають ретиноїди;
• використовують у догляді кислоти.
Як вибрати комфортний SPF
Вибираючи сонцезахист для обличчя слід зважати на свій тип шкіри. Людині, у якої жирна та чутлива шкіра, варто користуватися флюїдами. Якщо ж тип сухий – кремом.
Для тіла здебільшого використовують креми, але тут діє схоже правило. Якщо у вас надто ніжна та чутлива шкіра – купуйте емульсію або молочко, більш груба – лосьйон або крем.
Окрім того, лікарка радить користуватися дерматокосметикою.
«Не можна сказати, що дерматокометика лікує. Але там гарний склад і вона затверджена дерматологами та косметологами. Важливо також, що дерматокосметика не спровокує алергічну реакцію», – пояснює Оксана Лаптєва.
Правила безпечної засмаги
Аби не отримати опіки, лікарка радить дотримуватися простих правил:
• засмагати з 8 до 11 години і з 16 до 19 години;
• користуватися сонцезахистом;
• носити головний убір.
«Важливо також пам'ятати, що після засмаги шкіра зневоднюється. Ознаками цього є такі прояви: стягнутість та сухість, лущення, почервоніння в місцях найбільш сильного сонячного впливу, дрібні зморшки. Тому після тривалого перебування на сонці шкіру треба глибоко зволожити», – резюмує дерматологиня.
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Журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost вирішили з’ясувати, коли саме варто захищатися від сонця і як вибрати для себе комфортний засіб.
SPF у косметиці
SPF (sun protection factor) – це фактор захисту від UVB-випромінювання. Число, що стоїть поруч із цією абревіатурою, вказує на дозу B-променів, яку може отримати людина без загрози опіку. Наприклад, SPF 15 нейтралізує 93% UVB-променів, а SPF 50 – 98%.
За словами лікарки-дерматологині КП «Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади» Оксани Лаптєвої, сонцезахисні засоби – не вигадка маркетологів: ними дійсно варто користуватися навіть узимку. Річ у тім, що й у холодну пору сонячне проміння нікуди не зникає. Проте зауважує: слід зважати на індекс ультрафіолету.
«Якщо значення УФ-індексу – 0-2, достатньо буде засобу із SPF 15. Відстежувати рівень УФ можна за допомогою спеціальних додатків у смартфоні або на сайті з прогнозом погоди. Якщо індекс більший – SPF 50 і більше», – зазначає дерматологиня.
Кому потрібен сонцезахист
Тривале перебування на сонці може спричинити гіперпігментацію, прискорити фотостаріння шкіри і навіть підвищити ризик утворення злоякісних пухлин, зокрема меланоми. Тож захищатися від сонця потрібно всім без винятку. Однак є категорія людей, яка потребує однаково високий рівень захисту впродовж усього року.
У так званій групі ризику люди, які:
• мають меланодермію (вроджене або набуте захворювання, обумовлене порушенням пігментоутворення в шкірі – ред.);
• мають світлу шкіру та волосся;
• приймають ретиноїди;
• використовують у догляді кислоти.
Як вибрати комфортний SPF
Вибираючи сонцезахист для обличчя слід зважати на свій тип шкіри. Людині, у якої жирна та чутлива шкіра, варто користуватися флюїдами. Якщо ж тип сухий – кремом.
Для тіла здебільшого використовують креми, але тут діє схоже правило. Якщо у вас надто ніжна та чутлива шкіра – купуйте емульсію або молочко, більш груба – лосьйон або крем.
Окрім того, лікарка радить користуватися дерматокосметикою.
«Не можна сказати, що дерматокометика лікує. Але там гарний склад і вона затверджена дерматологами та косметологами. Важливо також, що дерматокосметика не спровокує алергічну реакцію», – пояснює Оксана Лаптєва.
Правила безпечної засмаги
Аби не отримати опіки, лікарка радить дотримуватися простих правил:
• засмагати з 8 до 11 години і з 16 до 19 години;
• користуватися сонцезахистом;
• носити головний убір.
«Важливо також пам'ятати, що після засмаги шкіра зневоднюється. Ознаками цього є такі прояви: стягнутість та сухість, лущення, почервоніння в місцях найбільш сильного сонячного впливу, дрібні зморшки. Тому після тривалого перебування на сонці шкіру треба глибоко зволожити», – резюмує дерматологиня.
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Коментарі 1
Слабенька лікар. Тут зовсім не згадана хвороба шкіри обличчя - розацеа. Це хронічне запалення шкіри (хронічний дерматит), схильний до рецидиву. Запущена стадія (остання) - ринофіма: гниє обличчя, ніс стає синім і розпухає (в народі кажуть «винний ніс, баклажан), з‘являються новоутворення у вигляді неправильної форми бородавок. Обличчя стає спотвореним. Таких пацієнтів треба ставити на перше місце в групі ризику, а Лаптєва про них навіть не згадала. Їй не відома ця страшна хвороба.
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