Лікарка з Луцька розповіла, чому важливий сонцезахист і який засіб вибрати

Купуючи сонцезахисні засоби, люди здебільшого вдаються до крайнощів. Хтось використовує санскрин впродовж усього року, а хтось нехтує ним навіть улітку. Та нині мережа просто рясніє рекламою кремів з SPF.Журналістивирішили з’ясувати, коли саме варто захищатися від сонця і як вибрати для себе комфортний засіб.SPF (sun protection factor) – це фактор захисту від UVB-випромінювання. Число, що стоїть поруч із цією абревіатурою, вказує на дозу B-променів, яку може отримати людина без загрози опіку. Наприклад, SPF 15 нейтралізує 93% UVB-променів, а SPF 50 – 98%.За словами лікарки-дерматологині КП «Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади», сонцезахисні засоби – не вигадка маркетологів: ними дійсно варто користуватися навіть узимку. Річ у тім, що й у холодну пору сонячне проміння нікуди не зникає. Проте зауважує: слід зважати на індекс ультрафіолету.«Якщо значення УФ-індексу – 0-2, достатньо буде засобу із SPF 15. Відстежувати рівень УФ можна за допомогою спеціальних додатків у смартфоні або на сайті з прогнозом погоди. Якщо індекс більший – SPF 50 і більше», – зазначає дерматологиня.Тривале перебування на сонці може спричинити гіперпігментацію, прискорити фотостаріння шкіри і навіть підвищити ризик утворення злоякісних пухлин, зокрема меланоми. Тож захищатися від сонця потрібно всім без винятку. Однак є категорія людей, яка потребує однаково високий рівень захисту впродовж усього року.У так званій групі ризику люди, які:• мають меланодермію (вроджене або набуте захворювання, обумовлене порушенням пігментоутворення в шкірі – ред.);• мають світлу шкіру та волосся;• приймають ретиноїди;• використовують у догляді кислоти.Вибираючи сонцезахист для обличчя слід зважати на свій тип шкіри. Людині, у якої жирна та чутлива шкіра, варто користуватися флюїдами. Якщо ж тип сухий – кремом.Для тіла здебільшого використовують креми, але тут діє схоже правило. Якщо у вас надто ніжна та чутлива шкіра – купуйте емульсію або молочко, більш груба – лосьйон або крем.Окрім того, лікарка радить користуватися дерматокосметикою.«Не можна сказати, що дерматокометика лікує. Але там гарний склад і вона затверджена дерматологами та косметологами. Важливо також, що дерматокосметика не спровокує алергічну реакцію», – пояснює Оксана Лаптєва.Аби не отримати опіки, лікарка радить дотримуватися простих правил:• засмагати з 8 до 11 години і з 16 до 19 години;• користуватися сонцезахистом;• носити головний убір.«Важливо також пам'ятати, що після засмаги шкіра зневоднюється. Ознаками цього є такі прояви: стягнутість та сухість, лущення, почервоніння в місцях найбільш сильного сонячного впливу, дрібні зморшки. Тому після тривалого перебування на сонці шкіру треба глибоко зволожити», – резюмує дерматологиня.